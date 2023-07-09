هيا وزين كرزون في مرمى الانتقاد.. هل سخرتا من الصلاة؟

البوابة - طالت مشهورة السوشال ميديا زين كرزون وشقيقتها التوأم هيا انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة خلال اليومين الماضيين.

وجاءت فكرة الفيديو، الذي صورته زين برفقة شقيقتها هيا عبر حسابها على "تيك توك"، استنساخًا لفيديو قديم لفتاة صغيرة كانت تحاول استعراض قدرتها على الصلاة وذلك في بثٍ مباشر.

" وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم "



حتى الصلاة ماسلمت من مسخرتهم..

لا حول ولا قوة الا بالله

تم نشر هذا المقطع على التيك توك،من قبل مشهورات السناب شات هيا و زين كرزون !!



التعليق لكم دون إساءة؟!#زين_كرزون #الأردن #مساء_الخيرᅠ #لاتروح_بعيد #مشاهير_بلامحتوى#فراس_الماسي pic.twitter.com/NtGQ3r1Lu0 — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 8, 2023

وخلال البث المباشر، تعرضت الفتاة لمضايقات من شقيقها الذي حاول الظهور معها أمام المتابعين، لكن على ما يبدو أن ما قام به أثار غضب واستياء شقيقته التي أقدمت على ضربه بطريقة مضحكة غير مدركة أن ما قامت به أبطل صلاتها وقد يجعلها غير مقبولة عند الله.

وعلى الرغم من أن فيديو الطفلة أثار إعجاب روّاد منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لعفويته، إلا أن ما قامت به التوأم هيا وزين أثار استفزاز الكثيرين ورأوا بأنه "مسيء" للمسلمين ولركن الصلاة.

وعبر مغردون في منصة التدوين "تويتر" عن غضبهم واستيائهم من فيديو هيا وزين، وذكرا بأنهما تعمدتا الإساءة للمسلمين، وأشاروا إلى حرمة إطلاق النكات على كافة الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي.

في المقابل، دافع آخرون عن التوأم هيا وزين وقالوا بأن الفيديو مستنسخ هدفه الضحك فقط.



