واقعة غريبة وقعت في مطار أبوظبي.. صقر بجواز سفر رسمي ومقعد بالطائرة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقطع يظهر فيه مواطنًا إماراتيًا ينهي إجراءات سفره بمطار أبوظبي، بصحبة صقر.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد قال الشخص إن الصقر يحمل جواز سفر رسميًا، وله مقعد محجوز على متن الطائرة.

وتضمن الفيديو حوارًا بين المواطن صاحب الصقر وأحد العاملين بالمطار، وسأله عن أسباب حمله للصقر أثناء إنهاء إجراءات سفره، فأجابه بأن الصقر سيرافقه خلال الرحلة على مقعد خاص، وأنه يحمل جواز سفر ولديه كل الوثائق التي تتيح له السفر.

وأكد المواطن الإماراتي بأنه يسافر بالصقر للاشتراك في إحدى المسابقات العالمية للصقور في المغرب.

فيما انقسمت آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" ما بين مستغرب للمشهد ومعارض ومؤيد لسفر الحيوانات بصحبة الركاب على متن الطائرات.

وكتب أحد المغردين: "عادي جدًا أن تسافر الحيوانات و الطيور مع أصحابها، طالما تحمل جواز سفر رسميُا من الدولة وفيه كل البيانات، وأنا عندي كلب له جواز سفر، و شهادة إثبات نسب (السلالة) وشهادة صحية بالتطعيمات التي حصل عليها".

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