والجائزة 100 دولار.. انطلاق مسابقة لاختيار ملكة جمال الدمى 2020

تنطلق في شهر سبتمبر القادم مسابقة "استثنائية" لاختيار "ملكة جمال الدمى لعام 2020".

وعبر الصفحة الرسمية للمسابقة على تطبيق "إنستغرام"، والتي تحمل اسم MISS BEAUTY DOLL" 2020" تم نشر الدعوة للمشاركة في التنافس على لقب ملكة جمال الدمى 2020.

وقبلت الصفحة مرشحات من عدة دول مثل الهند وجنوب إفريقيا وأستراليا وجمايكا وغيرها من الدول للحصول على على جائزة MBD بقيمة 100 دولار أمريكي بالإضافة الى شهادات والعديد من الهدايا.

وأوضحت الصفحة أن على الدمى المشاركة في المسابقة أن تطابق الشروط المحددة ومنها: "يمكنك اختيار تمثيل دولة أو دولتين حول العالم، ويجب أن تكون دميتك مقاس 12 بوصة من ملوك الموضة وذات مظهر يشبه الإنسان، وتقديم صورة المرشح إلى MBD للتأهل المسبق، ستحتاج إلى الموافقة لتمثيل البلد الذي حددته، ويجب أن تصل جميع الدمى إلى مكتب MBD في تايلاند في 30 سبتمبر 2020، وسيتم إعادتها في ديسمبر".

كما حددت الجهة المنفذه للمسابقة شروط ومواصفات الدمية المشاركة في المسابقة وهي: "أن تكون الدمية في حالة ممتازة، وترتدى زي وطني واحد مستوحى من ثقافتك أو الحرف اليدوية، وأثواب سهرة مع أحذية وإكسسوارات للمسابقات الأولية والنهائية، وزي واحد لحدث السجادة الحمراء تحت عنوان "الفولكلور الإسباني"، وفستان قصير قصير للعرض الافتتاحي تحت عنوان "Glitter".

وعن رسوم المسابقة، بالنسبة للملاك الذين يعيشون في دول آسيا: 2000 بات تايلاندي (حوالي 60 دولارًا أمريكيًا)، وبالنسبة للملاك الذين يعيشون في دول أمريكا وأوروبا: 2500 بات تايلاندي (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا)، وللملاك المقيمين في تايلاند: 500 بات، بالإضافة إلى رسوم الطلب والبريد، سنطلب دفعة إضافية في حالة حدوث أي تكلفة أثناء نقل الطرد.

وسيتم تقديم إيصال، ويجب عليك تحويل الرسوم إلى منظمة MBD عبر Western Union أو Moneygram خلال أكتوبر 2020، مع مراعاة الفرق بين الرسوم بين البلدان، كما يشمل ذلك رسوم الدخول، والتي تغطي مظاهر المرشح طوال المسابقة أيضًا، ويجب أن يكون وزن العبوة أقل من 1 كجم. إذا تجاوز هذا الوزن، يجب عليك دفع تكاليف البريد الإضافية. عند إرسال الطرد إلينا".

وعلى المتسابق ان يوفر معلومات الاتصال الخاصة به الاسم الأول واسم العائلة والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وملف الدمية الخاص به، وعرض فيديو قصير للدمية والبلد وأسلوب حياته، بشرط يجب أن يكون الفيديو محدودًا في دقيقة واحدة، ولا يمكن استبدال جميع الجوائز والجوائز بالنقد، كما يجب أن تبقى الدمى مع منظمة MBD خلال المسابقة حتى ديسمبر 2020.

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