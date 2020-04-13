والدة نيمار تواعد شابًا يصغرها بـ30 عامًا.. وهذه هوية العاشق الصغير

في الوقت الذي يمضي فيه النجم العالمي "نيمار" وقته في البرازيل بعد تعليق كرة القدم الأوروبية بسبب أزمة "كورونا"، سرقت والدته "نادين غونسالفيس" العناوين الرئيسية هذا الأسبوع بعد إعلان ارتباطها بشاب يصغره بـ6 أعوام.

وأثارت "نادين غونسالفين"، التي انفصلت عن والد "نيمار" في 2016 بعد 25 عامًا من الزواج، بعض الدهشة في أحدث صورة شاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن علاقتها مع "تياغو راموس" البالغ من العمر 22 عامًا.

إذ نشرت "نادين"، البالغة من العمر 52 عامًا، مساء يوم السبت (بتوقيت البرازيل) صورة لها مع حبيبها "راموس" وهما يتشاركان حضنًا دافئا في حديقتها، وأرفقتها بتعليق: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره، إذا كنت تُحب".

أما المفاجئة الثانية هي تعليق "نيمار" على الصورة الذي أعلن دعمه لعلاقة والدته الجديدة بالشاب قائلًا: "إبق سعيدة، أمي، أحبك".

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الطريف أن والد "نيمار" قام هو الآخر بالمباركة لزوجته السابقة على ارتباطها بالشاب والتعليق على الصورة بالتصفيق والدعاء لها، في إشارة لتمنياته بالسعادة لها في علاقتها الجديدة.

وبعد هذا النبأ، بدأت معظم وسائل الإعلام العالمية البحث عن هوية العاشق الصغير، والذي تبين أنه مشهور في البرازيل كعارض للأزياء ووجه معروف في الإعلانات، كما تربطه علاقة صداقة مع عائلة "نيمار" وظهر معها بالعديد من المناسبات.

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وفقًا لصحيفة UOL esporte البرازيلية، فهو أحد محترفي الألعاب الإلكترونية وخاصة Free Fire. كما أنه عضو فريق 4K Easy، وهو فريق يتنافس في دوري NFA، وهي بطولة للهواة تعمل كبوابة للمسابقات الاحترافية في اللعبة.

كما نشر "تياغو راموس" صورة مع نيمار بعد أن التقاه في 9 يناير/كانون ثاني الماضي وعلق عليها بالقول: "لا تستسلم، فقد تحقق الحلم".

من هي نادين والدة نيمار؟

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لا توجد الكثير من المعلومات المتوفرة عن والدة نيمار، لكن هي نادين غونسالفين تعيش في البرازيل بعيدًا عن ابنها الذي يعيش في باريس.

نادين شخص متدين ومتأثرة جدًا بالإنجيل، وعادةً ما تقتبس بعض العبارات من الكتاب المقدس في حديثها أو حتى في تصريحاتها الصحفية أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

ما هي علاقة نيمار بوالدته؟ وكيف أثرت في مسيرته؟

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لا شك أن علاقة "نيمار" بوالده أقوى بكثير من علاقته بوالدته على الصعيد العملي، فوالده هو وكيل أعمله وهو مهندس صفقاته الأول، كما أنه من وجهه للعب كرة القدم خاصةً وأنه كان لاعبًا قبل أن يعتزل بسبب حادث سيراة، وهو ما يدفعنا إلى قول أن نجم باريس سان جيرمان هو حل والده الذي يمشي على قدمين.

والد "نيمار" هو النصف العملي للاعب، أما والدته فهي النصف الشخصي الذي يتخلص فيه من ضغوط الحياة، فعلاقة نجم برشلونة السابق بوالدته هذا هو ملخصها، فهي الجانب العاطفي والصديق الشخصي الأول له، وكثيرًا ما تجمعهما الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"سناب شات".

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