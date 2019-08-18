"وحدي في الطائرة".. شركة طيران تكشف حقيقة إقلاع إحدى طائرتها براكب واحد

حقق مقطع فيديو لمسافر وحيد على متن طائرة تابعة لشركة طيران "دلتا" الأمريكية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد استعرض المسافر "فينسنت بيون" في مقطع الفيديو تجربته الفريدة في "السفر بطائرة خاصة" والذي بدأ من لحظة الإعلان عن توجه الراكب فينسنت بيون إلى صالة المسافرين للصعود إلى الطائرة في الرحلة رقم 3652، المتجهة من أسبن إلى سولت ليك سيتي.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

ووبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أجرت العديد من الصحف الاخبارية لقاءات صحفية مع "بيون" الذي وصف تجربته بـ"الرائعة".

وقال "بيون" لصحيفة واشنطن بوست أنه تلقى معاملة خاصة للغاية قبل أن يستقل الطائرة، حيث تمت مخاطبته باسمه شخصيًا باعتباره المسافر الوحيد على متن الطائرة.

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شركة طيران دلتا الأمريكية تنفي خوض "بيون" تجربة السفر بطائرة خاصة

المفاجأة كانت بتصريح الشركة التي بدورها نفت ما صرح به المسافر "فينسنت بيون".

وقالت الشركة أن الراكب لم يخض تجربة السفر بطائرة خاصة، وأن الرحلة لم تغادر أرض المطار به، حيث غادرت بدون ركاب لاحقًا، مشيرة إلى أن الطائرة عادت إلى البوابة الرئيسية بعد تحركها، وذلك بسبب مشكلة في الصيانة.

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وقال المتحدث باسم الشركة، لصحيفة واشنطن بوست "لقد غادرت الطائرة بعد وقت قصير دون وجود أي عملاء على متنها"،.

وبعد هذه التصريحات، لم يرد "بيون" على اتصالات صحيفة واشنطن بوست الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها له للحصول على تعليق بشأن رسالة دلتا التي نفت فيها خوضه تجربة السفر بطائرة ركاب لوحده تمامًا.

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