"وحدي في الطائرة".. شركة طيران تكشف حقيقة إقلاع إحدى طائرتها براكب واحد

حقق مقطع فيديو لمسافر وحيد على متن طائرة تابعة لشركة طيران "دلتا" الأمريكية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد استعرض المسافر "فينسنت بيون" في مقطع الفيديو تجربته الفريدة في "السفر بطائرة خاصة" والذي بدأ من لحظة الإعلان عن توجه الراكب فينسنت بيون إلى صالة المسافرين للصعود إلى الطائرة في الرحلة رقم 3652، المتجهة من أسبن إلى سولت ليك سيتي.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv