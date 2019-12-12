رافعةً شعار "الرياضة للجميع".. شركة "نايكي" تُطلق أول زي سباحة بالحجاب

لضمان أن الرياضة في متناول الجميع، أطلقت علامة Nike مجموعتها الجديدة من ملابس السباحة المحتشمة.

وبعد النجاح المبهر الذي حققته العلامة الأمريكية في "الحجاب الرياضي - Nike Pro Hijab"، كشفت العلامة التجارية الرياضية عن مجموعة ملابس السباحة الملائمة للمرأة المحجبة وتحمل اسم " فيكتوري سويم - Victory Swim".

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وأشارت الشركة الى أن ملابس السباحة الجديدة "فيكتوري سويم" سيتم طرحها في الأسواق العالمية والمواقع الالكترونية في الأول من فبراير/شباط القادم.

وكشفت الشركة بأن المجموعة الجديدة كانت مستوحاة من السباحات اللواتي وجدن أن الخيارات المتاحة حاليًا لا توفر تغطية كاملة للرأس، ما يعني أنها تشكل "عائقًا" أمام استمتاعهن بالسباحة.

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وستشمل المجموعة ملابس سباحة تغطي كامل الجسم، وقمصان سباحة قصيرة، وسراويل للسباحة وحجابًا، مصنوعة كلها من قماش بنسيج متشابك وخفيف الوزن ويجف بسرعة.

كما توفر ملابس السباحة المحتشمة حمايةً من أشعة الشمس بدرجة أربعين فما فوق، من الرأس إلى أخمص القدمين، ويضاف إلى ذلك أن زي السباحة وقميصها يحتويان على حمالة صدر رياضية مخرّمة ومثبتة في داخل الثوب.

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وقالت المديرة الإبداعية في "نايكي"، مارتا مور، أن مسؤولو الشركة "متحمسون لإلهام المزيد من النساء كي يرين أنفسهن في رياضة [السباحة] عبر التفكير الإبداعي والتصميم بشكل شامل".

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