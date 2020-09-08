وسط صرخات زملائها.. طالبة تعرضت لسطو مسلح خلال تلقيها درسًا على "زووم"

تعرضت طالبة في الإكوادور لسطو مسلح من قبل عصابة متخصصة في مهاجمة المنازل بينما كانت تتلقى درسًا على منصة "زووم – Zoom" أمام زملائها المصدومين من هول المشهد.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الإكوادور بأن مجموعة من اللصوص اقتحموا منزل الطالبة "ماريا خوسيه" التي كانت تتابع درساها في بث مباشر على "زووم" مع 25 آخرين الذين أخذوا يصيحون بأنهم زميلتهم تتعرض للسرقة.

ويبدو أن اللصوص لم يكونوا على دراية بتصوير اقتحامهم للمنزل وتهديدهم للطالبة، مما سمح لزملائها في الفصل بتنبيه السلطات وعائلة الضحية.

ويقول أحد التلاميذ: "هل يوجد لدى أي شخص عنوان والديها أو رقمهما؟"، ليرد آخر: "لدي رقم والدتها"، فيما قال زميل ثالث "اتصل بها على الفور".

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وبعد ثوانٍ، توقفت الشاشة عن تصوير الطالبة "ماريا" بعد قيام أحد اللصوص بإغلاق الكمبيوتر المحمول لسرقته مع الأشياء الثمينة الأخرى من الممتلكات.

الأخبار السارة هي أن رجال الشرطة تمكنوا من اعتقال أربعة مشتبه فيهم بعد فرارهم من مكان الحادث.

وجاء في تقرير للشرطة من شرطة الإكوادور: "خلال هذه العملية، تم إرسال وحدات من المجموعة الآلية المنظمة (GOM) وتم إبلاغها بالعمل الإجرامي عند الوصول إلى الموقع، لكن فر مرتكبو السرقة من مكان الحادث بالسيارة، ولكن وبفضل موقع الهواتف المحمولة التي سرقوها، تم تحديد مكانهم واعتقالهم في منطقة تعرف باسم"هواتشي غراندي".

وتم التعرف على المشتبه بهم الأربعة الذين تم اعتقالهم وهم "لويس سي" و"فالنتين ب" و"كارلوس أ" و"دوريان ر".

وتم العثور بحوزتهم على خزنة و3017 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا، وبندقيتين، وسلاح ثقب واحد، وهاتفين محمولين، وجهاز كمبيوتر محمول.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت حراسة السلطات المختصة، من غير الواضح ما إذا كان قد تم توجيه أي تهم إليهم حتى الآن. (حسب ديلي ميل)

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