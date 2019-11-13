وسط معاناة الفقراء.. ملك سوازيلاند يُهدي زوجاته الـ 14 أسطولًا من السيارات "رولز رويس"

كشفت وسائل إعلام في مملكة إسواتيني، المعروفة سابقًا باسم مملكة سوازيلاند، بأن ملك البلاد "مسواتي الثالث" قام بإنفاق 13 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار أمريكي) مقابل شراء أسطول من السيارات الفخمة لزوجاته البالغ عددهم 14 زوجة.

وبحسب التقارير، فقد استورد الملك "مسواتي" 19 سيارة من طراز "رولز رويس Rolls-Royces وما يقارب 120 سيارة من طراز BMW، وقد شوهد بعضها تسليمها في وقت سابق من هذا الشهر.

​

ورصد شهود عيان أن سيارات BMW الملك "مسواتي" كانت من طراز X3 و5 Series، والتي يمكن أن تكلف أكثر من 30 جنيه إسترليني (38 ألف دولار أمريكي) لكل منها.

ويُقدر متوسط دخل الفرد في سوازيلند بـ 10000 جنيه إسترليني فقط (12 ألف دولار أمريكي) في العام - مما يعني أن على العامل العادي أن يكدح لمدة 70 عامًا ليحصل على سيارة "رولز رويس".

​

وأثار الإنفاق الفخم غضبًا كبيرًا في البلاد، إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن 63% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن الملك "مسواتي الثالث" لديه 14 زوجات (بعد وفاة واحدة بسبب سرطان الجلد)، وأكثر من 25 طفلًا، وجلس على عرش المملكة منذ عام 1986، وغير اسم البلد من "سوازيلاند" إلى "إسواتيني".

​

ويتمتع الملك "مسواتي الثالث" بسلطات سياسية غير مُقيدة، تجعله الملك الوحيد بقارة إفريقيا الذي يتمتع بالحكم المطلق، ويشتهر بإنفاقه الباذخ، حتى أنه قام بشراء طائرة نفاثة فاخرة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

لمزيد من اختيار المحرر:

في شهر يوليو اللاهب.. الثلج يتساقط على جنوب أفريقيا