وسم "مقيم أردني يتهم السعودية" يتصدر الترند .. من هو قيس حيمور ؟

تصدر وسم "#مقيم_أردني_يتهم_السعودية" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 90 ألف تغريدة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما دفع النشطاء للبحث عن تفاصيل الوسم وقصته ومن هو "المقيم الأردني" المقصود بهذا الوسم.

وكشفت جولة بين التغريدات التي تضمنت وسم "مقيم أردني يتهم السعودية" تبين بأنهم يقصدون شابًا يدعى "قيس حيمور" كان قد انتقد السعودية في عدة مناسبات بتغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وتبين بأن السبب الذي أثار غضب السعوديين هو حصول "قيس حيمور" على وظيفة مرموقة في شركة كبيرة في السعودية رغم "إساءته" المتكررة للسعودية في أكثر من مناسبة في الوقت الذي يحاول فيه الشباب السعوديين الحصول على وظيفة ما في الشركة ذاتها.

وأعاد المغردون نشر تغريدات كان قد نشرها حيمور سابقًا اعتبرت مسيئة للسعودية ومنها: "نفسي آخذ كم فاسد بالبلد مع أكم واحد مسؤول ما عنده ضمير رحلة على القنصلية السعودية بدي أطششهم ع حسابي" (في إشارة الى الجدل المثار حول قضية الإعلامي جمال خاشقجي وقتله في القنصلية السعودية بتركيا).

كما تناقلوا صورة لتغريدة كان قد نشرها قيس حيمور في عام 2018 دعم من خلالها الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ 2017 وطالب بإطلاق سراحه.

وطالب قسم كبير من المغردين بإقالة الشاب حيمور من وظيفته ومنحها لشاب سعودي، مستذكرين الصعوبات والشروط التعجيزية التي تضعها الشركات الكبيرة في السعودية أمام خريجي الجامعات السعودية، وبأنهم يواجهون تهميشًا ملحوظًا من المؤسسات الرسمية رغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولين في السعودية.

فيما ذكر نشطاء بأن قيس حيمور فلسطيني الأصل لكنه يحمل الجنسية الأردنية، وهو مقيم في السعودية، ويعمل في منصب كبير داخل شركة "نافكو".

وتراوحت تعلقيات المغردين السعودين بين: "لماذا السعودي عاطل عن العمل، والوافد يأخذ منصب عمل لا يستحقه"، "خير السعودية للوافدين" و"للشارع السعودي حق الغضب والإستنكار" و"توظيف مقيم اردني حديث التخرج وبدون خبرة في شركة تعمل بالسعودية متجاهلة نظام سعودة الوظائف".

اردني حصل على وظيفة (السعوديين) بشركة اسمها (نافكو) بالرياض وبعد مراجعة لحساباته وجدناه يكره المملكة العربية السعودية

للمرة المليون قلنا ونبهنا يجب اخذ مسح امني وتشييك على حسابات الاجانب بالسفارات السعودية خصوصا الشوام قبل يدخلون الحدود

ارجع لامككك 🇯🇴✈️

#مقيم_اردني_يتهم_السعوديه pic.twitter.com/DvswTLiBMw — مُجتبى | 🇸🇦 (@MOJTABA_OPENION) February 2, 2022

للشارع السعودي حق الغضب والإستنكار بعد توظيف مقيم اردني حديث التخرج وبدون خبرة في شركة تعمل بـ #السعودية متجاهلة نظام سعودة الوظائف المعمول به داخل المملكة يجب بمعاقبة المسؤولين عن هذا التهاون حيث ثبت أن الموظف الأردني له تجاوزات ضد السعودية وقيادتها

#مقيم_اردني_يتهم_السعوديه pic.twitter.com/4yNOIYLVY8 — 🐪 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) February 2, 2022

ماعندي مشكلة بسالفه شغله بالسعودية، هذا رزقه والرزق من الله، ولو انه الأولى تكون الوظائف لأهل البلد ونسبة البطالة اللي كل مالها ترتفع، بس تجي تسب السعودية والخليج وتستشرف علينا وانت بقلبك حقد وكره السعودية خاصة والخليج عامة وتبينا نسكت؟حشى وكلا ما نخليك #مقيم_اردني_يتهم_السعوديه — Cheetah - فهد (@hollow__soul) February 3, 2022

#مقيم_اردني_يتهم_السعوديه ليست غريبه على بعض العنجهين الذين يتوددون الى ان يصلو لمناصب ليست حق شرعي لهم والطامه الكبرى يجازون الإحسان بالاساءة الى بلادكم وبئس المصير 🇸🇦وطني خط احمر ومن يعض اليد الي اكرمته بالعطاء من واجبنا بترها — المها 🇸🇦 (@dakh2010) February 3, 2022

وفي الوقت الذي حاول فيه موقع "البوابة" التحقق من صحة التغريدات التي كان قد نشرها قيس حيمور سابقًا على "تويتر"، إلا أن حسابه "محمي"، وبالتالي لا يمكن سوى لمتابعيه أو الأشخاص الذين يتبعهم بالدخول.

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