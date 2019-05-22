"وسيم وثابت".. أسترالية تقع في حب "جسر حجري" وتتزوج منه

في عام 2013، فاجئت الأسترالية "جودي روز" والمقيمة في فرنسا عائلتها بزواجها من جسري حجري يقع في أحد المدن الفرنسية بعد أن وقعت في حبه.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفتاة أعجبت بالجسر الذي يحمل اسم "كوبري الشيطان" وقررت الزواج منه.

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وأقامت "جودي" زفافها على الجسر في نفس المكان شمالي فرنسا، بحضور الكثير من أصدقائها وأقاربها الذين شاركوها الاحتفال.

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وبعد مرور ست سنوات على زواجها من الجسر، أجرت صحيفة "Sunday Night" الأسترالية حديثًا صحفيًا مع "جودي" لتروي تجربتها "الغريبة".

وبسؤالها عن السبب بزواجها من الجسر قالت أنها سعدت جدًا حينما رأته، وأنها تعتقد أنه وسيم للغاية وقوي وصلب!

ووصفت "جودي" يوم زفافها بأنه أجمل يوم بحياتها، وقالت: "كنت متوترة للغاية ... شعرت كأي عروس".

وتابعت: "قمت بتفصيل خاتم زواج ضخم ولا زلت أحتفظ به".

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قالت "جودي": "لازلت أرتدي خاتم الزواج، فهو يجعلني أشعر بالارتباط بالأرض ويجذبني للراحة من خلال تجولي على الجسر، فهو ثابت ومستقر ومتجذر على الأرض، بينما أنا رحالة وعابرة طريق".

وأردفت تقول: " يعطيني ملاذا آمنًا، ويعيدني إلى الأرض، ثم يتيح لي العودة مرة أخرى لمتابعة طريقي الخاص، دون محاولة إبقائي مقيدة باحتياجاته أو رغباته، أنا مخلص له".

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واختتمت بالقول: "إنه يفهم أنني أحب الجسور الأخرى، حبنا هو الحب الذي يحتضن تقلبات الحياة".

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