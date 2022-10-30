وصلة رقص على مدرجات جامعة المنوفية تثير غضبًا في مصر

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلًا واسعًا على خلفية مقطع فيديو وصور متداولة لفقرة رقص جماعي داخل كلية الحقوق التابعة لجامعة المنوفية شمالي العاصمة القاهرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها الطلاب والطالبات على منصات التواصل الاجتماعي "وصلة رقص" على وقع الأغاني الشعبية داخل مدرجات كلية حقوق شبين الكوم بجامعة المنوفية.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول أغنية "إحنا ما ندخلش التخشيبة" للفنان الشعبي سعد الصغير الأمر الذي أثار من حماس الطلبة والطالبات حتى أطلقوا العنان لأجسادهم ورقصوا بحماس.

وأثارت الفقرة الراقصة وتمايل الشباب والشابات داخل الحرم الجامعي غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا تكرار هذه المشاهد في الجامعات المصرية خاصة في الآونة الأخيرة.

وطالب عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة الطلبة والطالبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من قبل إدارة جامعة ووزارة التعليم العالي في مصر.

في المقابل، وجد من يدافع عن الطلبة الراقصين من قبل مجموعة من المغردين الذين اعتبروا أن المشهد "عادي" وأن الطلبة لم يفعلوا أي شيء مَعِيب أو مخل بالآداب العامة.

جامعة المنوفية

وبحسب الصفحة الرسمية لجامعة المنوفية على موقع فيسبوك، فقد تبين أن الحفل الذي أقيم مؤخرًا جاء بمناسبة تهنئة الطلاب الجدد لالتحاقهم بكلية الحقوق تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل مبارك، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الأستاذة الدكتورة نانسي أسعد وعميد الكلية منصور محمد أحمد.

ونشرت صفحة الجامعة على "فيسبوك" صورًا من حفل استقبال الطلبة الجدد والتي لم تتضمن أي فعاليات راقصة، ورجح المراقبون في أن تكون فقرة الرقص قد تمت بعد مغادرة الكادر التدريسي المدرج حيث اقيمت الاحتفالية.