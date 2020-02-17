وفاة "الطفلة المُسنة".. أصغر فتاة مُصابة بمرض "الشيخوخة المُبكرة"

توفيت الطفلة الأوكرانية "آنا ساكيدون"، البالغة من العمر 8 سنوات، وهي تعد أصغر حالة وفاة لمريض بـ"الشيخوخة المُبكرة"، التي يعانيها 160 شخصًا فقط حول العالم.

وكانت "آنا" تعاني مرضًا وراثيًا نادرًا يعرف علميًا باسم "بروغيريا-الشيخوخة المُبكرة"، حيث إنها كانت تبدو في عمر الثمانين، بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط.

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وذكر موقع "فولين 24" الأوكراني، أن وزن الطفلة كان في حدود الـ7 كيلوغرامات، إلا أنها توفيت بسبب تلف أصاب العديد من أعضائها الداخلية لتقدمها في السن "فسيولوجيا"، وتعادل السنة الواحدة بالنسبة لمن يعانون هذا المرض النادر 10 أعوام، وتنمو عظام المصابين به بشكل بطيء في الوقت الذي يكون فيه تطوّر باقي الأعضاء سريعًا.

الى ذلك فانه وفق أخصائيين، فإن وفيات مرضى "الشيخوخة المبكرة" غالبًا ما تكون بسبب السكتات الدماغية والجلطات، ويعاني المصابون به خلال حياتهم من الشلل.

كما يشير بحث حديث أجري في هولندا، أن "بروغيريا" يصيب شخصًا في كل 20 مليون، وبأن تعداد المصابين بالمرض المسجلين حول العالم حالياً، هو 160 فقط.

وكانت والدتها الحزينة "إيفانا" قد قالت في وقت سابق بأنها مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل جعل ابنتها صحية".

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وقال تيموفي ناغورني، رئيس مؤسسة المتطوعين الأوكرانيين، التي دعمت العلاج الطبي لـ"آنا": "كان حلمها الوحيد هو اكتشاف علاج لهذا المرض الوراثي".

مرض الشيخوخة المبكرة

هو اضطراب وراثي صبغي جسدي سائد نادر جدًا، حيث تظهر على الإنسان أعراضٌ تشبه أعراض الشيخوخة ولكن في سن مبكرة جدًا.

من يولد بهذا الاضطراب يعيش عادةً إلى منتصف سن المراهقة إلى أوائل العشرينيات، وهي حالة جينية تحدث عبر تحوّل في الجينات ونادرًا ما تُورّث باعتبار أن من يعاني منها عادةً لا يعيشون لفترة تمكنهم من الإنجاب.

على الرغم من أن الشياخ أو بروجيريا مصطلح ينطبق بمعناه الدقيق على كل الأمراض التي تشمل أعراض شيخوخة مبكرة، إلا أنها غالبًا تختص بالمصابين بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-جيلفورد (HGPS).

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