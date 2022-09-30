وفاة العازف اليمني أحمد الشيبة إثر حادث سير بأمريكا

لقي العازف الموسيقي اليمني أحمد الشيبة ، حتفه إثر حادث مروري مؤسف كان قد تعرض له الأربعاء في ولاية نيويورك الأميركية.

ونعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بينهم موسيقيين وصحفيين وفنانين يمنيين الفنان الراحل واستذكروا مهارته في تطويع آلة العود الشرقية لعزف ألحانٍ وأغانٍ غربية وعالمية، ووصفه أحد المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "أسطورة وواحد من أروع الرجال الذين يمكن أن تقابلهم على الإطلاق".

فيما وصفه آخر بأنه "أحد أبرز الموسيقيين اليمنيين الشباب"، مضيفًا أن وفاته لم تكن خسارة لمجتمع الموسيقى فحسب، بل لجيل الشباب اليمني.

وكان الفنان أحمد الشيبة قد حظي بشهرة عالمية من خلال إعادة توزيع الأغاني الغربية بنكهة عربية من خلال استخدام آلة العود الشرقية، أما على الساحة اليمنية فإنه يحظى بشعبية وحضور كبيرين.

من هو أحمد الشيبة ؟

اشتهر الشيبة، الذي كان في أوائل الثلاثينيات من عمره، بتقديمه على العود لأغاني ناجحة مثل Smooth Criminal لمايكل جاكسون وأغاني بالإضافة إلى إعادة توزيع موسيقى بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي وصراع العروش وغيرها بآلة العود الشرقية.

كما استخدم الشيبة العود في الألوان المختلفة كفن "البوب" والأغاني "الكلاسيكية" الغربية، ليبتكر بذلك لونًا جديدًا في إعادة توزيع الموسيقى الغربية.

كما تعاون الشيبة مع العديد من الموسيقيين الدوليين، كما أصدر مقاطع فيديو له وهو يؤدي أعمالًا أصلية، مثل Malahide، من أحدث ألبوماته التي تحمل الاسم نفسه، والتي تم إصدارها في أغسطس 2022.

ويذكر أن نجومية الشيبة بدأت من منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر مقطوعاته الموسيقية على المواقع العالمي الشهير "يويتوب"، وهو ما نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلك المقطوعات وحظيت بانتشار واسع.

في وقت وفاته، كان الشيبة قد حشد قرابة 800 ألف مشترك على قناته على يوتيوب، وأدى ما أسماه "مزيج بين النمط الشرقي والطراز الغربي" على عود تركي الصنع.