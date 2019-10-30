وفاة المدرس بالمسجد النبوي الشيخ محمد الشنقيطي.. وهذه أهم مؤلفاته

نعى أقارب وتلاميذ الشيخ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي المدرّس في المسجد النبوي الشريف عصر أمس الثلاثاء، 29 أكتوبر، عن عمر يتاهز الـ77 عامًا إثر مرض عانى منه.

وشهد جنازة الشيخ جمع غفير من المشايخ وطلبة العلم، كما حضر تشييعه ودفنه عدد كبير من المصلين في المسجد النبوي.

من هو الشيخ محمد الشنقيطي؟

مُحمدُ بنُ محمّد المختار بنِ أحمد مزيد الجكني الشنقيطيُّ "أبو عبدِ اللهِ" فقيه، ومُفسّر سعودي، وعضو هيئة كبار العلماء السعودية ومدرس بالحرمين الشريفين.

في الدراسة النظامية

درس دراسته النظاميّةَ في المدينة المنورة، وأكمل الدراسةَ المتوسطة والثانوية في معاهد الجامعة الإسلامية التابعة لها، ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية، في كلية الشريعة، وتخرج فيها عام 1403 هـ، ثم عُيّنَ بها معيدًا، وحضر رسالته الماجستير فيها، وكان عنوان رسالته "القدحُ في البيّنةِ في القضاءِ"، ولم تطبع بعد.

ثم حضّر رسالته في الدكتوراه، وكان ينوي ابتداءً أن تكون في تحقيق جزءٍ من كتابِ الإمام ابن عبد البر – رحمه الله – "الاستذكار"، ثم عدل بعد مشورة لبعض مشايخه إلى أن تكون رسالته في الجراحة وأحكامها، فاختار ذلك الموضوع، وكانت أطروحته بعنوان "أحكام الجراحة الطبيّة والآثار المُترتبة عليها"، وقد أجيزت بمرتبة الشرفِ الأولى، مع التوصية بالطبع، وطبعت مرارًا، وأخذ الشيخ عليها جائزة "المدينةِ المنوّرةِ للبحثِ العلميِّ".

مؤلفاته

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها رسالة الدكتوراه طبعت مرارًا.

القدح في البينة في القضاء رسالة الماجستير لم تطبع.

معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية اقتباسات من بعض دروس الشيخ ومحاضراته جمعها أحد طلاب العلم وعرضها على الشيخ فاستحسنها فطبعت.

شرح لبلوغ المرام شرح غير مكتمل طبع بعضه.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح مسموع فرغ وراجع الشيخ منه كتابي الطهارة والصلاة وطبعا.

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