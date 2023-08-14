وفاة جندي أردني قاطع الشاي 56 عامًا من أجل القدس

البوابة - غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 14 أغسطس، الحاج الأردني عبد الإله الشبول (أبو خالد) عن عمر يناهز الـ89 عامًا أمضاها في انتظار تحرير القدس، عاصمة فلسطين العربية.

وحظي الشبول على شهرة واسعة بين أبناء الشعب الأردني بعدما أعلن قبل 56 عامًا مقاطعته الشاي إلى حين تحرير المسجد الأقصى.

وتعود قصة الشبول إلى عام 1967، عندما كان يخدم في الشرطة العسكرية حين مر به زميله فوجده يشرب الشاي فقال له: "بتشرب شاي والقدس راحت؟"، ليعلن مقاطعته شرب الشاي منذ ذلك الوقت على أمل أن يتم تحرير المسجد الأقصى وشرب الشاي هناك، لكنه توفي قبل التحرير.

وبحسب تقارير محلية، فإن الراحل الشبول ينحدر من بلدة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد، شمالي العاصمة الأردنية عمان.

التحق الراحل الشبول بالجيش العربي الأردني عام 1951، وشارك في صفوفها في العديد من المناورات العسكرية في المفرق والقدس ونابلس وجنين وطولكرم.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن عن أهالي المنطقة وأقاربه، فقد عُرف الراحل الشبول بزهده وصبره على الحياة وحب الناس له.

كما ذكر أهالي المنطقة بأنه سامح الكثيرين من أصحاب الديون، وخدم الناس بـتنقيب أشجار العنب مجانًا، بالإضافة إلى نقل المحتاجين بمركبته الخاصة مجانًا ويخصص يوم في الأسبوع لنقل الناس عامه مجانًا.