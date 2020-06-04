وفاة طالبة أردنية قبل امتحانات الثانوية بأيام.. والحزن يخيم على مواقع التواصل

نعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الطالبة ندى محمد أحمد زريقات التي وافتها المنية يوم الاثنين عن عمر 18 سنة.

ونعى الطالبة كل من والدها وإدارة مدرسة العروبة وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعمت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن العميق على وفاة الطالبة ندى حيث عبر رواد مواقع التواصل على أحر مشاعر التعازي لها ولعائلتها خاصة وأن وفاتها تأتي قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة بأيام.

وتدرس الطالبة ندى تخصص العلمي في مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي".

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ي أن امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي ستبدأ في الأول من شهر يوليو القادم وفقًا لاجراءات جديدة وذلك نظرًا للظروف التي يمر بها الاردن وخصوصًا التعامل مع جائحة كورونا.

وكشفت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والفنية الدكتورة نجوى القبيلات أنه سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة من حيث شرط التباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل طالب وتعقيم القاعات قبل وبعد الجلسات الامتحانية ووجود ممرض من وزارة الصحة في كل مركز امتحاني وارتداء القفازات والكمامات حيث ستوزعها الوزارة على الطلبة قبل دخولهم الى قاعات الامتحان.

كما سيتم مضاعفة عدد المراكز الامتحانية والقاعات، للمحافظة على شروط ومتطلبات الصحة العامة حيث يتواجد في كل غرفة امتحان ما بين 12 و15 طالبًا.