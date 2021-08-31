وفاة لطيف نصيف جاسم.. تعرف على الصديق المقرب لصدام حسين

نعت رغد صدام حسين صديق والدها لطيف نصيف جاسم ووزير الثقافة والإعلام في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي توفي عن عمر ناهز 80 عامًا في أحد مستشفيات بغداد بعد صراع مع المرض.

وكتبت رغد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" النعوة والتي جاء فيها: "أنعى إليكم وفاة رفيق والدي لطيف نصيف جاسم، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى باسم، نجل الوزير السابق، والده الذي وافته المنية صباح أمس الاثنين في المستشفى في بغداد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة والدنا المرحوم لطيف نصيف جاسم حيث وافته المنية صباح اليوم الاثنين الثلاثين من آب بعد صراع مع المرض داعين الله له الثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنات عرضها السماوات والأرض بإذنه جل وعلا وإنا لله وإنا إليه راجعون وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعة عبد الكريم أبو غازي الواقعة في قضاء الراشدية اعتبارا من يوم غد ولمدة ثلاث أيام من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء".

كما قدم جاسم شكره لمدير صحة بغداد-الكرخ الذين تجاوبوا مع مناشدته لإنقاذ والده المحتجز في السجن، وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء منذ أيام.

وبعد ساعات على المناشدة، عاد نجل القيادي في النظام العراقي السابق ونشر على حسابه في فيسبوك، شكر خلاله الكاظمي على استجابته للمناشدة، والتوجيه بالوقوف على صحة والده.

من هو لطيف نصيف جاسم؟

هو سياسي عراقي وقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، ولد سنة 1941، وتوفي في 30 آب 2021.

انضم لطيف نصيف جاسم لحزب البعث سنة 1957، واعتقل بعد حركة 18 تشرين الثاني 1963.

تخرج لطيف نصيف جاسم من كلية العلوم في جامعة بغداد سنة 1966.

مناصب شغلها لطيف نصيف جاسم:

عمل في الملحقية الثقافية العراقية في موسكو.

عمل مديرًا للإذاعة والتلفزيون سنة 1974.

شغل مناصب وزارية منذ عام 1977 حتى عام 1996، حيث عين وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي في 5 نيسان 1977 خلفًا لحسن فهمي جمعة، وبقي في هذا المنصب حتى تولي صدام حسين منصب الرئاسة سنة 1979، فشغل منصب وزير الثقافة والإعلام حتى سنة 1991.

بعدها شغل منصب مستشار لرئيس الجمهورية سنة 1991.

ثم شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة أحمد حسين خضير سنة 1993-1994، وبقي في المنصب حتى سنة 1996.

كان لطيف نصيف جاسم عضوًا في مجلس قيادة الثورة منذ سنة 1982 حتى سنة 1991، ثم منذ سنة 1994 حتى احتلال العراق سنة 2003، كذلك كان عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق للفترة 1994 - 2003.

لطيف نصيف جاسم بعد الغزو الأمريكي على العراق

كان اسم لطيف نصيف جاسم مدرجًا في قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة بتسلسل 18، وصورته على بطاقة عشرة ♣ في مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين.

ألقي القبض على لطيف نصيف جاسم في 9 حزيران/يونيو 2003، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2009 في قضية أحداث صلاة الجمعة.

في عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونًا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم لطيف نصيف جاسم.