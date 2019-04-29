وفاة مأساوية لعارض أزياء على المنصة في أسبوع الموضة البرازيلي

تعرض عارض أزياء برازيلي لوعكة صحية خلال مشاركته في أسبوع الموضة في ساو باولو البرازيلية أدت الى وفاته على منصة العرض وأمام المهور.

وأصدرت اللجنة المنظمة لهذه الفعالية بيانًا توضيحيًا جاء فيه: "علمت الإدارة بوفاة العارض (تاليس سوريس) الذي تعرض لوعكة صحية بعدما شعر بالإعياء خلال عرضه لماركة أوكسا" البرازيلية".

ولم يشر البيان إلى تفاصيل أكثر، بينما ذكرت الصحيفة المحلية اليومية "فولها دي ساو باولو" أن "سوريس" تعثر في رباط حذائه وسقط، وسرعان ما تدخل عناصر الإسعاف المتواجدون في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول.

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وكان الشاب "تاليس سوريس" (26 عامًا) معروفًا في أوساط الموضة البرازيلية، وعضوًا في وكالة عارضات الأزياء البرازيلية الشهيرة Base MGT والتي أصدرت في نهاية الأسبوع بيانًا ينكر أن المخدرات لعبت أي دور في وفاته.

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وقال متحدث باسم Base MGT: "نؤكد بأن تاليس كان دائمًا يتمتع بسلوكٍ مثالي، وقد سبق له أن شارك في مواسم سابقة من أسبوع الموضة البرازيلي والكثير من عروض الأزياء العالمية".

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وأوضح المتحدث: "لم يعاني تاليس من أي مشاكل صحية، كان لديه نظام غذائي صحيّ (كان نباتيًا)، ولم يستخدم مواد غير قانونية وكان في صحة ممتازة للمشاركة في العرض، ونحن نطلب احترام عائلته في هذه اللحظة الحزينة".

وعبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، أعربت إدارة "أوكسا" عن صدمتها الكبيرة بوفاة "سوريس".

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ويعد أسبوع الموضة في ساو باولو، الذي انطلق في 22 أبريل واختتم السبت، من أهم الفعاليات في أميركا اللاتينية.

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