وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله .. من هي الأميرة منيرة؟

تصدر اسم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في السعودية بعد إعلان نبأ وفاة والدته الأميرة منيرة العطيشان.

ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية البيان الرسمي الصادر عن الديوان الملكي السعودي الذي نعى فيه والدة الأمير متعب بن عبدالله.

وتضمن بيان الديوان الملكي مكان وموعد صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة والتي ستكون بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، 9 نوفمبر 2022، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.

وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الأمراء والشخصيات العامة في السعودية التعازي للأمير متعب بن عبدالله بوفاة والدته الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة.

سبب وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله

تساءل عدد من المغردين عن سبب وفاة الأميرة منيرة فيما ذكر البعض بأنها كانت تعاني من مرض عضال في الآونة الأخيرة وبأنها تعرضت لانتكاسة صحية أدت إلى دخولها إلى المستشفى حتى أعلن الأطباء وفاتها مساء أمس الثلاثاء.

من هي الأميرة منيرة

اسمها الكامل الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان

والدها هو محمد العطيشان الذي كلفه الملك عبدالعزيز بتأسيس شرطة الرياض عام 1351هـ – 1932م شرطة الرياض وعمل مديراً لها.

وفي عام 1357هـ – 1938م، تسلَّم محمد العطيشان إمارة قرية العليا حيث مكث فيها 25 عامًا.

زواج الأميرة منيرة

تزوج الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - عندما كان أميرًا - ابنة محمد العطيشان (منيرة)، التي أنجبت له الأمير متعب بن عبدالله.

وبحسب موقع ويكيبيديا، كانت الأميرة محمد العطيشان قد انفصلت عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في وقت سابق وهو ما يفسر وجود كلمة (مطلقة) إلى جانب اسمها في القائمة التي تم إعدادها لـ"زوجات الملك عبدالله".