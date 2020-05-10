ولادة طفل ملكي جديد.. وريث دوقية لوكسمبورغ يُرزق بطفله البكر

رزق ولي عهد لوكسمبورغ الأمير "غيوم" وزوجته "ستيفاني" بطفلهم البكر الذي يعد الطفل الأول لوريث الدوق الأكبر الذي قد يصل إلى رأس الدولة في المستقبل.

وأعلنت الأسرة الحاكمة في لوكسمبورغ ولادة الطفل الأول للزوجين الوريثين، بعد الساعة الخامسة بقليل من عصر اليوم الأحد، 10 مايو 2020.

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وأشارت الأسرة الى أن الطفل سمي "شارل جان فيليب جوزيف ماري غيوم"، ويزن 3.190 كيلوغرام، ويبلغ طوله 50 سنتيمترًا.

ويعد المولود الجديد الحفيد الخامس للدوق الأكبر هنري.

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وقال بلاط الدوقية الكبرى في بيان: "الأميرة والطفل بصحة جيدة" مضيفًا أن الزوجين "يتطلعان إلى إظهاره للجمهور".

وأوضحت الحكومة: "سيتم إطلاق 21 طلقة من مدافع نصبها الجيش على مرتفعات فورت ثونغن بالمناسبة".

وكان الأمير غيوم والأميرة ستيفاني تزوجا في عام 2012 ولقد ارتدت الأميرة ستيفاني في حفل زفافهما فستان زفاف مبهر من تصميم إيلي صعب، وتاج Altenloh de Bruxelles (تاج ألتنلوه من بروكسيل).

الأمير غيوم

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هو الابن الأكبر للدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى "ماريا تريزا" ولديه أربعة أشقاء أصغر سنًا هم الأمير فيليكس، والأمير لويس والأميرة ألكسندرا والأمير سيباستيان.

بداية حياته وشبابه

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ولد 11 نوفمبر 1981 في شارلوت الأمومة الدوقة الكبرى، لديه اربع أخوة اصغر منه وهم (فيليكس، لويس وسبستيان) وأخت (الكسندرا).

بعد دراسته الابتدائية في إحدى المدارس العامة، اكمل دراسته الثانوية في روبرت شومان في لوكسمبورغ وجبال الألب كلية سولي العاشق في سويسرا .

في المجال الإنساني، تحديدًا عام 1997 شارك في مشروع إعادة التحريج في نيبال بقيادة حركة الكشفية في لوكسمبورغ وفي عام 1999 شارك في مهمة خيرية في أغواسكاليينتس، المكسيك اما في خريف عام 2000، فقد فاز بدوره الرسمي الأول وهو رئاسة مجلس إدارة مؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة وعمره آنذاك تسعة عشر سنة .

ولي العهد

بعد انضمام والده إلى العرش، أصبح الأمير الدوق الأكبر في لوكسمبورغ وريثًا شرعيًا للعرش في 18 ديسمبر 2000 باعتباره أكبر أبناء الملك، واقيم حفل في قصر الدوق الكبير.

وحين بلغ جيولايم عامه الخامس والعشرين سنة 2006، أصدرت لوكسمبورغ عملة تذكارية € 2 حيث يظهر صورته جنبا إلى جنب مع والده.