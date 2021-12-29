ولادة ماعز بوجه طفل رضيع تثير صدمة في الهند!

نشرت وكالات إخبارية عالمية صورًا ومقاطع فيديو لماعز ولد حديثًا في إحدى القرى الهندية بملامح تشبه الأطفال، والتي يعتبرها بعض السكان المحليين "علامة من الله".

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن الحيوان المشوه ولد في قرية جانجابور التابعة لولاية آسام الشمالية الشرقية بالهند لكنه توفي على الفور.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، فقد بدا الماعز بوجه يشبه وجه الأطفال من بين البشر من ناحية العينين والفم فيما لم يكن لدى طفل الماعز ذيل.

وقالت الصحيفة إن السكان المحليين توافدوا على منزل صاحب الماعز لمشاهدة الحيوان المشوه، والتقط اثنان منهم صورة له ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لسوء الحظ مات الحيوان بعد لحظات قليلة من ولادته ودُفن لاحقًا.

وعلى الرغم من أن ذيله كان مفقودًا، إلا أن آذان الوليد المشوه أعطته ميزات مثل عنزة.

من جهته عبر صاحب الماعز عن صدمته مما رآه، لكنه شعر بالإحباط بعد وفاة الحيوان المشوه.

وفقًا للتقارير، يشاع في الهند أن تجذب الحيوانات ذات الطفرات الجينية الانتباه حيث يعتبرها الكثيرون علامة على الله.

وقال أحد القرويين: "في العديد من المجالات، يعتبر ذلك بمثابة تحذير، لكن في قريتنا نعتبرها علامة من الله". (حسب قوله)

أما من الناحية العلمية فالأمر مختلف بعض الشيء، فالدراسات أثبتت أن الماعز أكثر عرضة عندما يتعلق الأمر بالمواليد الطافرة، ومن المحتمل أن يكون سبب ضعف نمو الطفل في الرحم هو مرض حمى الوادي المتصدع.