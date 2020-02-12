يارا .. اكتشاف فيروس غامض في بحيرة اصطناعية بالبرازيل

اكتشفت العلماء فيروسًا غامضًا يبدو أن "مجموع موروثي" جديد تمامًا تقريبًا في العلوم، يحتوي على جينات غير مألوفة لم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية، ما جعله مُحيرًا للمجتمع العلمي.

وكشف موقع science alert بأنه العلماء عثروا على هذا الفيروس الغامض في بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وقد أطلق العلماء على هذا الفايروس اسم "فايروس يارا -Yaravirus "، الذي سمي على اسم Yara - أو Iara ، شخصية ملكة الماء في الأساطير البرازيلية.

وتم جمع الفايروس يارا من الأميبا "جنس كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهى تعيش داخل الجسم بشكل طفيلى أو متعايش"، وهو أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا.

وعندما قام العلماء، بتسلسل جينوم الفيروس "يارا"، وهى عملية تحديد تسلسل الحمض النووى الكامل الذي يشكل كائنا حيًا، اكتشفوا أن أكثر من 90% من الجينات مكوّنة من جينات لم يعثر عليها من قبل.

وقال الفريق الذي فحص الفيروس: "نعلن عن اكتشاف فيروس يارا، وهو سلالة جديدة من فيروسات الأميبا، ذات أصل وتطور مُحيّر".

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وأوضح "جوناتاس أبراو"، عالم الفيروسات بجامعة ميناس جيرايس الفدرالية بالبرازيل، أن النتائج تشير إلى "المقدار الذي ما زلنا نحتاجه لفهم الفيروسات".

ويشير "أبراو" إلى أن بعض البروتينات في فيروس "يارا" تشبه تلك الموجودة في الفيروسات العملاقة، ولكن، ما يزال من غير الواضح مدى ارتباطها ببعضها.

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ويعمل "أبراو" وزملاؤه حاليًا على التحقيق في السمات الأخرى للفيروس الجديد. فيما أشار أحد العلماء غير المشاركين بالدراسة إلى أن النتائج تمثل "صندوق كنز جديدا بالكامل لعمليات الكيمياء الحيوية لم يسبق لها مثيل".

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