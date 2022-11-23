ياسر الشهراني إلى ألمانيا بأمر من الأمير محمد بن سلمان

أثار اللاعب السعودي ياسر الشهراني القلق في قلوب الجماهير السعودية والعربية بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب لوسيل أمس الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وفي الوقت الذي احتفلت فيه الجماهير السعودية والعربية بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي، إلا أنهم لم يتمكنوا من إخفاء قلقهم على الحالة الصحية للاعب الشهراني الذي كان قد تعرض لها في الدقيقة 90 من عمر المباراة حين اصدم رأسه بركبة زميله حارس المرمى محمد العويس.

وحبس اللاعب السعودي ياسر الشهراني أنفاس السعوديين والعرب، عندما سقط أرضًا بعد الاصطدام العنيف فاقدًا لوعيه قبل أن يتم إخراجه من الملعب على وجه السرعة، وتبديله بزميله محمد البريك.

وعلى الرغم من إدارة المنتخب السعودي طمأنت الجماهير عن الحالة الصحية للشهراني وبأن الفحوصات الأولية كشفت إصابته بكسرٍ في الفك وضرر في بعض الأسنان بالإضافة لوجود نزيف داخلي، إلا أن الجماهير السعودية لم تشعر بالاطمئنان إلا بعدما أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنقله إلى ألمانيا للعلاج.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية بأن أوامر ملكية صادرة عن الأمير محمد بن سلمان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل عبر طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا.

ياسر الشهراني يطمئن جمهوره من المستشفى