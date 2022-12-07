ياسين بونو "سارق قلوب الفتيات" .. ومفاجأة حول ديانته

صنع حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو الحدث يوم الثلاثاء بعدما نجح في إيقاف "الماتادور الإسباني" ومنح بلاده بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي يصل إلى تلك المرحلة في نهائيات البطولة العالمية.

وفي الوقت الذي حصد فيه جائزة أفضل لاعب في المباراة لجهوده في الحفاظ على التعادل مع إسبانيا طوال المباراة ثم تصديه لركلتي ترجيح، تحوّل ياسين بونو إلى "نجم" على منصات التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمع قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" وكذلك الأكثر تغريدًا على موقع التدوينات "تويتر".

ياسين بونو

ياسين بونو فتى الأحلام الجديد

لم يكن أداء بونو في مباراته أمام إسبانيا أمس الثلاثاء هو السبب الأوحد الذي جعله حديث السوشال ميديا، فالإشادات وعبارات الغزل التي تلقاها من الفتيات حولته إلى "فتى الأحلام الجديد" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية، رصدنا لكم بعض التغريدات الطريفة والميمز التي تداولتها الفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بحارس المنتخب المغربي بونو.

لم يقف الأمر عند التعبير عن إعجابهن بشكل بونو فقط، بل إن بعض الفتيات تطرقن بالحديث عن حياته الشخصية، وبداية مسيرته في عالم المستديرة.

وسارعت الكثيرات نحو محركات البحث من أجل العثور على المزيد من التفاصيل حول حياة بونو، ومنها:

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ياسين بونو ويكيبيديا

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ياسين بونو هدية المغرب

وكان حارس مرمى المغرب بونو قد وصف فوز فريقه التاريخي في المونديال ضد إسبانيا بأنه "هدية لكل المغرب"، موجهًا شكره للجماهير المغربية والعربية ولزملائه في الفريق لمساعدته ودعمه في هذه المهمة.

في ركلات الترجيح، أنقذ بونو من بابلو سارابيا وكارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس ليقود إسبانيا إلى خروجها الثاني على التوالي بركلات الترجيح من كأس العالم، ويستعد لمواجه البرتغال في ربع النهائي.

وبعد أداء يوم الثلاثاء أمام إسبانيا، سيكون بونو بلا شك على رادارات بعض الأندية الكبرى.

من هو ياسين بونو

هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب كحارس مرمى في صفوف المنتخب المغربي ونادي إشبيلية

ولد ياسين في 5 أبريل 1991 في مونتريال وبدأ تدريبه على كرة القدم هناك مع نادي مونتريال (المعروف آنذاك باسم Montreal Impact)، ثم انتقل للتدريب في الدار البيضاء مع أكاديمية الوداد للشباب.

ديانة ياسين بونو

كشفت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن بونو يعتنق الديانة الإسلامية على عكس ما كان شائعًا بين الكثيرين بأنه مسيحي الديانة.

وذكرت هذه الوسائل أن بونو كان قد تحدث في لقاءات سابقة بأنه من عائلة مسلمة.