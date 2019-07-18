يالله بنا يالله.. شاهد نجم التنس الصربي "دجوكوفيتش" وهو يغني بالعربية

ظهر نجم كرة المضرب الصربي "نوفاك دجوكوفيتش" المصنف الأول عالميًا وهو يغني باللغة العربية في مقطع فيديو مع أحد أصدقائه.

ونشر "دجوكوفيتش" فيديو "لايف-بث مباشر" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهو يغني باللغة العربية، حيث يردد كلمات الأغنية وهو وصديقه.

وظهر نجم التنس الصربي في حالة سعادة غامرة خلال غناء الأغنية الشهيرة "يالله بنا يالله" باللغة العربية.

يذكر أن "دجوكوفيتش" قد احتفل بتتويجه يوم الأحد الماضي، 14 يوليو الجاري" بلقب بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي والخامس في مسيرته، حارمًا السويسري "روجيه فيدرر" الثاني من انجاز أن يصبح أكبر بطل في تاريخ الـ"غراند سلام"، وذلك بالفوز عليه بعد النهائي الأطول في تاريخ البطولة الإنجليزية 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3).

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وأصبح "دجوكوفيتش" ثالث أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب ويمبلدون في العصر المفتوح "5 مرات" بالتساوي مع السويدي بيون بيرغ، خلف كل من السويسري روجير فيدرير "8 مرات" والأميركي بيت سامبراس "7 مرات".

وتساوي "دجوكوفيتش" مع أكثر اللاعبين تحقيقًا لألقاب الغراند سلام بعد بلوغ 30 عامًا، وهم روجير فيدرير، رفايل نادال، رود ليفر وكين روزويل، وجميع برصيد 4 مرات.

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