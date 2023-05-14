يزن الأسمر يعود مع شبيه الراحل "عزيز" ويثير غضب المتابعين

البوابة - أثار اليوتيوبر السعودي يزن الأسمر غضب واستياء جمهوره بعدما استعان بشبيه صديقه الراحل عزيز الأحمد القزم متراجعًا عن قرار اعتزاله عالم الشهرة وكسب المزيد من المتابعين.

ونشر اليوتيوبر يزن الأسمر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، لمشهدٍ تمثيلي على أنغام موسيقى حزينة جمعه بشابٍ يشبه إلى حدٍ كبير الراحل عزيز الأحمد الذي كان قد توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز الـ27 عامًا.

وظهر الأسمر في المشهد التمثيلي في حالة صدمة وذهول لمجيء الشاب إلى منزله على متن سيارة فاخرة وهو ما أعاد إلى أذهانه صدقه الراحل عزيز الذي كان قد شهد مراسم تشيعه ودفنه في بلده الأم سوريا قبل أشهر.

يزن الأسمر وصديقه الجديد زيزو

وكشف يزن الأسمر في نهاية الفيديو أن الشاب الذي ظهر معه في الفيديو هو صديقه الجديد الذي يحمل اسم زيزو.



استقبلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزن الأسمر وزيزو بانقسام شديد، بين من عبر عن اشتياقه لليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد، وبين من رأى بأن المشهد مستفز والهدف منه هو التلاعب بمشاعر المتابعين لإثارة الجدل وتصدر الترند.

يزن الأسمر يعتزل السوشال ميديا

أعلن اليوتيوبر السعودي يزن الأسمر اعتزاله لعالم السوشال ميديا وإغلاق قنواته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام من وافة صديقه عزيز الأحمد في 19 يناير 2023، عن عمر يناهز الـ27 عامًا.



وأعلن يزن اعتزاله عالم الشهرة عبر مقطع فيديو نشره في "سناب شات" وبأنه لن يقوم بنشر أي محتوى فكاهي كوميدي عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" حيث يتابعه أكثر من 15 ألف شخص.

وذكر الأسمر في الفيديو بأنه سيجعل صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي كوقف للخير عن روح صديقه الراحل عزيز الأحمد دون الكشف عن طبيعة المحتوى الذي سيتم بثه عبرها.

وذكر الأسمر في الفيديو بأنه سيجعل صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي كوقف للخير عن روح صديقه الراحل عزيز الأحمد دون الكشف عن طبيعة المحتوى الذي سيتم بثه عبرها.

يزن الأسمر صديق عزيز يُعلن إعتزال برامج التواصل الاجتماعي بشكل نهائي#عزيز_في_ذمه_لله #يزن_الاسمر_وعزيز pic.twitter.com/bfipEyjD21 — متداول (@mutadawall) January 22, 2023

وفاة عزيز الأحمد

أثار نبأ وفاة اليوتيوبر السوري عزيز الأحمد حالة من الحزن بين جمهور السوشيال ميديا الذي ارتبط به عاطفيًا.

ولد عزيز في العاصمة السعودية الرياض عام 1995، لكنه يعاني من مرض في الهرمونات أثر على النمو الجسدي له وقد كان يعاني من هذا المرض منذ أن ولد.

سبب وفاة عزيز الأحمد

كشف الأسمر أن صديقه عزيز الأحمد لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، لكنه توفي يوم الخميس الماضي جراء تعرضه لأزمة قلبية في أحد مستشفيات السعودية حيث يعيش منذ سنوات.