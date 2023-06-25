يسبحون عراة.. لماذا انطلق ألفي شخص إلى المياه المتجمدة في أستراليا؟

البوابة - يستطيع فقط أصحاب القلوب القاسية أن يسبحون في مياه نهر ديروينت بمدينة هوبارت الأسترالية في مثل هذا الوقت من العام، لكن المياه المتجمدة لم تمنع 2000 شخص من السباحة مع شروق شمس يوم الـ22 من يونيو وذلك بمناسبة الانقلاب الشتوي ونهاية مهرجان الشتاء المظلم في هوبارت.

وشوهد آلاف السبّاحين وهم ينطلقون نحو مياه النهر المتجمدة لإحياء هذا الحدث البارد للعام العاشر على التوالي، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى حوالي 3 درجات مئوية، لكن درجة الحرارة وكأنها -2 درجة مئوية، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

في تمام الساعة 7:24 صباح يوم الخميس، قرعت الطبول عاليًا على إيقاع سريع، ليُسقط السبّاحون مناشفهم عن أكتافهم، ثم يندفعون نحو مياه النهر المتجمدة بمزيجٍ من الصراخ والبهجة والحماس.

ويقام هذا الحدث السنوي في يوم الانقلاب الشمسي الشتوي، وهو أقصر نهار في العام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مع عدد قياسي من المشتركين الذين وصل عددهم إلى 2000 شخص.

ويتم إعطاء كل سبّاح قبعة سباحة حمراء - والتي غالبًا ما يتم وضعها قبل النزول إلى مياه النهر المتجمدة، ويتم تزويدهم بمناشف بيضاء بالإضافة إلى توفر الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى لفهم ببطانيات حرارية فضية ومنحهم الشاي الدافئ للتعافي.

ويمثل هذا الحدث السنوي "مهرجانًا شتويًا" يستمر لنحو أسبوعين ويجلب ملايين الدولارات إلى العاصمة الجنوبية.

وأبلغ منظمو المهرجان الشتوي عن زيادة بنسبة 60% في الأرباح، مع بيع أكثر من 100 ألف تذكرة وحضور 45 ألف شخص.

