يسقط النقاب.. نقاش مُحتد في الترند السعودي على تويتر

عاد جدل "النقاب" مجددًا للواجهة متصدرًا حديث رواد موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بأكثر من 26 ألف تغريدة.

وعبر وسم "يسقط النقاب" نشأ نقاش محتدم بين مؤيدٍ لمطالب إلغاء النقاب في السعودية وإدراجه تحت بند "الحرية الشخصية" وبأن قرار ارتداءه أم لا يجب أن يتم اتخاذه من قبل صاحبة الشأن فقط دون تدخل اجتماعي أو ديني.

واستند المؤيدون لخلع النقاب إلى الحديث النبوي الشريف "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" وبأن الفتاة التي تقرر خلع النقاب هي من ستحاسب عند الله تعالى على قرارها.

وطالبت المغردات بإعطاء المرأة السعودية الفرصة لتجربة الانفتاح على العالم باعتبار النقاب وحتى العباءة أمرًا مفروضًا وليس اختياريًا وطمسًا للحريات الشخصية.

وكتب أحد المغردين: "ودي أفهم ليه التطرف اللي قاعدين نشوفه في بعض المطالبات؟ وليه سرقة الحريات باختلاف المُطالب سواء امرأة أو رجل!! حتى في بعض الردود خصوصاً هنا بتويتر تعميم كلمة ذكر وتطرف كلمة نسويه وحرب وصخه بين الاثنين بسبب بعض المطالبات اللي فيها نسبة عالية في التطرف شوهت الصورة".

وكتبت أخرى: "كل واحد ينام على الجنب الي يريحه الي ابي تتنقب تتنقب عن قناعه والي تبي تكشف تكشف عن قناعه وانتهينا".

وكتبت أخرى: "#يسقط_النقاب في ناس تشوفه واجب . وناس تشوفه مستحب من باب التعفف فقط وناس تلبسه مرغمه رغم عدم اقتناعها بوجوبه وناس تلبسه وهي مقتنعه انه مباح بس عشان تكسب رضى الي ربوها .. بختصار كل هالحالات المذكورة مالكم شغل فيهم لا الكاشفه لها حق تنتقد النقاب ولا المنقبه لها حق تنتقد الحجاب".

في حين انتقد القسم الآخر من المغردين هذه المطالبات والتي اعتبروها بأنها تنافي العرف العام في السعودية وتجاوزًا للحدود الشرعية وانتهاكًا للحجاب الإسلامي.

ورأوا أنه لا تعارض بين الطموح والتميز والتقدم والنجاح، وبين التمسك بالمبادئ والأحكام الشرعية في لبس الحجاب.

وربط المناهضون للبس العباءة السوداء والنقاب لعادات تعود للدين اليهودي الذين يسترون نسائهم بعبيٍ وبراقع سود.

وكتبت مجموعة من الفتيات تغريدات تؤكد اصرارهم على ارتداء النقاب حتى لو تم حظره أو منع بيعه في الأسواق، حيث كتبت إحداهن: "ياكبديه من اهل هالهاشتاقات تدورون تفاعل يعني؟ ترى حتى لو ما باعوه في السوق بنخيطه عادي ترى كله قطعتين".

واعتبر أحد المغردين بأن مؤيدي الوسم والمطالبين بـ"إسقاط النقاب" انجروا خلف مصطلحات علمانية متل: لا علاقة لك بفلان".. "كل واحد حر بنفسه وبدينه"، وأن هذه الجمل جعلت المسلمين والمسلمات شيئا فشيئا ينجردون من دينهم وأخلاقهم.

وغرد محمد قائلًا: "العلمانيين ضحكوا عليكم بمصطلح مالك دخل في فلان وكل واحد حر بدينه والخ... من هذه الجمل التي جعلت المسلمين والمسلمات شيئا فشيئا ينجردون من دينهم وأخلاقهم، نسأل الله العافية وأن يثبتنا على صراطه المستقيم".

كما تعالت أصوات رافضة وصفت المسؤولين عن الوسم بأنهم "فئة مدفوعة من الخارج وفئة جاهلة وفئة لا قيمة لها ولا تمثل أي شيء".

وكتب أحد المغردين: "سقط الله راس من حط هالهاشتاق ومن عاونِه".

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