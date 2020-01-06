يضم 5 غرف نوم وطاولة بلياردو من القرن الـ19.. عائلة أمريكية تحول مقر "ماسوني" إلى منزل

تحتوي المنازل القديمة دائمًا على تاريخ فريد وساحر، لكن أسرة أمريكية من إنديانا انتقلت إلى منزل له ماضٍ غريب بشكل خاص.

كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي أن الثنائي "تيريزا" و"أتوم كانيزارو" أشترا قبل عامين معبدًا ماسونيًا الذي كان بمثابة مقرًا لواحدة من أكثر المنظمات سرية في العالم منذ ما يقرب من 100 عام.

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وقامت الأسرة بترميم العقار بعد انتقالهم من مدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا إلى إنديانا عام 2016 وتحويله الى منزل قابل للعيش البشري مع أطفالهما الـ3 البالغين من العمر 12 عامًا و10 و 6 أعوام.

وقام الزوجان بشراء العقار الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مقابل 89 ألف دولار أمريكي قبل الإنتقال له بشكل نهائي عام 2017.

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ويحتوي الطابق السفلي من العقار على مطبخ كبير فيه 6 أفران وموقدًا به 10 شعلات وفرن ضخم.

أما الطابق الثاني من المبنى فتم تجديده ليصبح مكان المعيشة الرئيسي للعائلة، ويحتوي على 5 غرف نوم ومطبخ وغرفة لتناول الطعام وطاولتي بلياردو من القرن الـ19.

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أما الطابق الثالث يُستخدم الآن كقاعة عرض للأفلام، أما الطابق الرابع فيحتوي على غرفة تخزين.

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وتأمل الأسرة في تحويل المبنى العتيق الفريد من نوعه إلى منزل مناسب للسكن الدائم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تاريخه.

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