"يمكننا مضغ أي شيء".. فتيات من قوات "البشمركة الكردية" يلتهمن ثعابين وزواحف برية

نشرت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية صورًا وصفتها بـ "المذهلة" لمقاتلات من" البشمركة الكردية" وهنّ يأكلن الثعابين والزواحف البريّة وهي حيّة.

وأظهرت الفتيات بقوة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وهن يمزقنّ الثعابين والأرانب حيّة بأسنانهن ثم يتناولنها، خلال حفل تخرجهن لجعلهن ضباطًا في القوة القتالية الكردية "البيشمركة".

​

وظهرت العضوات في الحزب الديمقراطي الكردستاني وهن يشاركن في حفل التخرج الذي أقيم بالقرب من مدينة سوران العراقية الكردية، على بعد 60 ميلًا شمال شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي.

وقالت آشنا حسن البالغة 24 عامًا وهي واحدة من قوات البيشمركة، وإبنة أحد قوات البيشمركة وتتشارك مع بيشمركة آخر الحياة الزوجية وتشارك مع 20 إمرأة أخرى في دورة وحدات القوات 8 لقوات المشاة: "أنا سعيدة بانضمامي لهذه الدورة التدريبية وفخورة بأني أنتهج بنهج أبي وأجدادي وأحث أبناء وطني على إعطاء حرية القرار للنساء من عوائلهم في المشاركة بمثل هذه الدورات".

​

​

في إقليم كوردستان الإنتساب لقوات البيشمركة رغبة شخصية وليست إلزامًا، وهدف الانتساب لقوات البيشمركة من قبل هذه النسوة لا يختلف عن أهداف الرجال منهم وهو كسب الثقة وتأمين حياة أكثر أمانًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تدريب النساء من قوات البيشمركة بهذا المستوى من التدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمشرفون على التدريبات راضون كثيرًا عن مدى تجاوبهم.

​

​

وتخضع المشاركات في هذه الدورة لتدريبات قاسية، وتستمر كل دورة ثلاثة أشهر وتشرف الدورة الخامسة هذه على الانتهاء حيث يتم التدريب من خلالها على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتعد قوات البيشمركة الذراع العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق، ولعبت دورا رئيسيًا في الحرب البرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أغسطس 2014 عندما شنت قوات داعش هجومًا على العديد من المناطق بالعراق وإعلان دولة الخلافة المزعومة..

​

​

لمزيد من اختيار المحرر:

جلسة مساج "أمنية" أثناء الانتخابات العراقية (فيديو)