يوم لا يُنسى .. فيديو يوثق كواليس فوز السعودية على الأرجنتين

نشر المركز الإعلامي للمنتخب السعودي لكرة القدم مقطع فيديو يوثق كواليس اليوم التاريخي الذي شهده المنتخب السعودي في أولى مبارياته المونديالية على المنتخب الأرجنتيني يوم الاثنين، 22 نوفمبر 2022.

وكشف مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "22 نوفمبر 2022.. يوم لا ينسى"، اللحظات التي عاشها لاعبو المنتخب السعودي والفريق الفني والتدربي المسؤول عنه من بدايته في الفندق وداخل غرفة تبديل الملابس وانتهاءً بالفوز التاريخي الذي حققه في نهاية اللقاء.

وحقق مقطع الفيديو الذي جرى نشره عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم على موقع التدوين "تويتر" أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة من نشره.

كما حصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من الإعجابات وآلاف التعليقات التي حملت في طيّاتها عبارات الفخر بإنجاز المنتخب السعودي في سادس مشاركاته المونديالية.

وحظي الفوز السعودي على تفاعل واسع بين الجماهير السعودية والخليجية والعربية التي اعتبرت أن هذا الفوز يعتبر فوزًا تاريخيًا للعرب أجمع وهو ما كشفته مشاهد الاحتفال التي أقيمت في العديد من العواصم العربية.

وكان المنتخب السعودي لكرة القدم قد حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بنتيجة 2-1.