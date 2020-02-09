يُكتب بـ6 طرق مختلفة.. معنى اسم كيان Kayaan الابنة الثانية للفرعون المصري صلاح

أقيمت صباح أمس السبت أفراح في منزل عائلة محمد صلاح بالغربية بعد أن وضعت زوجته المولودة الثانية، التي اختار لها اسم "كيان- Kayaan" ذلك الاسم الذي يراه البعض غريبًا رغم أصوله العربية.

ويعد اسم كيان كيان، من الأسماء التي لم تعتد العائلات العربية على اختيارها لإطلاقها على بناتهنّ، لكنه لهذا الاسم معنى وصفات مميزة:

معنى اسم كيان

كيان هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ويعني الطبيعة والخليقة، ويعني أيضًا الذات أو الوجود، كل تلك المعاني تشير لهذا الاسم، وهو يشير للأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية، وقد فسر بعض علماء النفس والاجتماع معنى اسم كيان بأنه يدل على الجمال والأصل، وتتميز صاحبته بطيبة القلب والأخلاق العالية.

ويتم كتابه اسم كيان في اللغه الانجليزية بعدة أشكال وهي:Kayan-Kaiaan-Cayaan-Cayian-Kayaan-Kaaian-Caiaan

وكان صلاح قد تزوج من ماجي صادق في عام 2013 التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري ليرزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.

يذكر أن آخر ظهور لزوجه صلاح كان في مباراه النهائي لدوري ابطال اوروبا بين نادي تونتهام ونادي ليفربول والتي انهيت لصالح الريدز، حيث تحقق كأس دوري ابطال اوروبا بهدفين تم تسجيل احدهما محمد صلاح بضربه جزاء مقابل لا شيء في المباراه التي تم اقامتها في مدريد العاصمة الاسبانية.

وبات محمد صلاح على موعد مع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990.

لمزيد من اختيار المحرر:

زوجة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فمن هي "أم مكة"؟