يُلقب بـ"آيرون بيبي".. أقوى رجل في إفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميًا ويرفع 220 كغم

نجح شاب من جمهورية بوركينا فاسو، غرب القارة الإفريقية، في التحول من شاب سمين يتعرض للسخرية من قبل محيطه الى أقوى رجل في إفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

فقد بات الشاب أحمد الحسن سانو، المعروف باسم "إيرون بيبي"، ذو شهرة واسعة بعد أن دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2018 بعد أن رفع 60 كجم 69 مرة خلال دقيقة.

ويبلغ "سانو" من العمر 28 عامًا، ويبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كجم.

وأوضح "سانو" أنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على 8 دجاجات يوميًا.

وأوضح أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.

وقال لوسائل الإعلام: "لقد كنت شغوفًا بالرياضة منذ صغري، ولكن بسبب وزني الكبير كان الأطفال يسخرون مني فقد حاولت أن أجد رياضة أستطيع فيها أن أكون الأفضل. وبعد أن نظرت حولي، وجدت ما كنت أبحث عنه وهي رياضة رفع الأثقال".

وكشف عن رغبته في تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" برفع 240 كلغم، كما ينوي المشاركة في تحدي تحدي World Log Lift الذي ينطلق في ليدز 6 أبريل.

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