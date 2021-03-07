20 ألف زلزال يهز آيسلندا خلال أسبوع.. وثوران بركاني بات وشيكًا

هز أكثر من 20 ألف زلزال جنوب أيسلندا هذا الأسبوع، مما أدى إلى هز العاصمة ريكيافيك وإبقاء الجيولوجيين على أعصابهم حيث تشير جميع المؤشرات إلى ثوران بركاني وشيك.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي يوم الخميس (4 مارس) أن ماراثون الزلازل بدأ في 24 فبراير عندما ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة بالقرب من شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا - على بعد حوالي 20 ميلًا (32 كيلومترًا) من العاصمة ريكيافيك.

وتعتبر الزلازل التي تتراوح قوتها من 5.0 إلى 5.9 درجة معتدلة، ويمكن أن تؤدي إلى أضرار طفيفة في المباني المجاورة، وفقًا لجامعة ميتشيغان التكنولوجية.

ولحسن الحظ، كان مركز الزلزال بعيدًا بما فيه الكفاية عن المناطق المأهولة بالسكان بالجزيرة بحيث لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وكانت الغالبية العظمى من آلاف الزلازل التي أعقبت زلزال 24 فبراير طفيفة، حيث تم تسجيل زلزالين فقط فوق 5.0 درجات، ومع ذلك شعر سكان ريكيافيك بالاهتزاز يومًا بعد يوم، حيث "يستيقظ البعض من الزلزال، بينما ينام آخرون بسبب الزلزال"، كما قال "ثورفالدور ثوردارسون"، أستاذ علم البراكين في جامعة أيسلندا ، لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف "ثوردارسون": "لا يوجد ما يدعو للقلق، حيث كانت جميع الزلازل طفيفة وبعيدة بما يكفي لترك ريكيافيك دون أن يصاب بأذى. (وفي الوقت نفسه، أصدرت المنظمة البحرية الدولية تحذيرًا من زيادة مخاطر الانهيارات الأرضية في شبه جزيرة ريكيانيس، ولكن لم يكن لديها المزيد من التوجيه لسكان المدن)

ثوران بركاني بات وشيكًا

في غضون ذلك، حذر مسؤولون وخبراء بآيسلندا من أن احتمال حدوث ثوران بركاني بات وشيكًا، حيث قالت "إليزابيت بالمادوتير"، المتخصصة في المخاطر الطبيعية في مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي إن السلطات تنشر معدات المراقبة في المنطقة، من أنظمة الـGPS وأجهزة مراقبة الزلازل إلى كاميرات الويب وأجهزة الكشف عن الغاز.

وقال "أورفالدور أورورسون"، أستاذ علم البراكين بجامعة آيسلندا، إن المخاوف بشأن النشاط الأخير أمر مفهوم. وأضاف: "بالطبع هذا يقلق الناس. بالنسبة لهذه المنطقة، هذا في الواقع غير عادي إلى حد ما، ليس بسبب نوع الزلازل أو شدتها، ولكن لفتراتها. إنها مستمرة منذ أكثر من أسبوع الآن".

وتابع: "نحن نحارب لنفهم لماذا يحدث هذا ولماذا في الوقت الحالي، من المحتمل جدا أن يكون لدينا تغلغل للحمم البركانية في القشرة الأرضية هناك. لقد اقتربت بالتأكيد من السطح، لكننا نحاول لمعرفة ما إذا كانت تقترب أكثر".

ولاية أمريكية تحظر الرياضيين المتحولين جنسيًا من المشاركة في الرياضات النسائية

فيلم Float يلامس قلب أميرة الطويل.. رسالة مؤثرة لآباء أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة‎

مهرجان النور السعودي يحول مدينة الرياض إلى صالة عرض فنية مُضيئة