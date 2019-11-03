330 دولارًا لمن يأكل شطيرة برغر في 9 دقائق.. وزنها 6 كيلوغرامات

تحوّل مطعم بسيط في أحد شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك الى "هبّة" بين مشاهير السوشال ميديا عبر "تحدي التهام الوجبة الضخمة".

وبدأ مطعم "كريس ستيكس آند برغرز" في تقديم "وجبة برغر" علاقة لمستخدمي موقع "يوتيوب" الذي يتحدون بعضهم البعض في التهامها في 9 دقائق فقط مقابل الحصول على 10 آلاف بات (أي ما يعادل 330 دولارًا أمريكيًا).

ويقترب وزن الوجبة الضخمة من 6 كيلوغرامات ومُغطاة بحلقات البصل المقلية واللحم المُقدد والمايونيز.

وابتكر المالك "كومديتش كونغسوان"، الذي يقول إن شطيرة البرغر تلك هي الأكبر في البلاد، فكرة المسابقة، بعدما تمكن 3 عملاء من تحقيق المهمة الصعبة، حيث يأتيه متنافسون جدد كل يوم، ويبلغ سعر شطيرة البرغر العملاقة المصنوعة من لحم البقر 2500 بات (82.75 دولار).

لمزيد من اختيار المحرر:

مع رشة جريئة من الكوكايين.. مطعم برغر أسترالي يحمل إسم "بابلو اسكوبار"!