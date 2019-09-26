450 حيوان أليف يشارك في وداع "غارفيلد".. وجنازة مهيبة للقط الأشهر في العالم

توافد المئات من مالكي الحيوانات الأليفة الى كاتدرائية تقع في مقاطعة كامبريدجشير البريطانية لتوديع القط "غارفيلد" صاحب الشهرة الواسعة بين السكان المحليين.

وحضر قداس القط "غارفيلد" نحو 450 من الحيوانات الأليفة التي رافقت ماليكيها الى الكنسية منها الكلاب والقطط والحمير والخنازير بالإضافة الى الطيور.

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وكان القط "غارفيلد" يعيش في متجر سانسبري المحلي في المقاطعة البريطانية، وأصيب بحادث مروري في يوليو/ تموز الماضي، إذ صدمته سيارة في مرآب السيارات الخاص بالمتجر وهو بعمر الثانية عشرة.

وعاش "غارفيلد" حياته في المتجر، وقضى أغلب أيامه في حال استرخاء على أريكة في مدخل المتجر.

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كما نال القط شهرة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.

وذكرت الكاتبة كيت كاروث، والتي ألفت كتابًا عن حياة غارفيلد، وسط الحضور في الجنازة: "كان غارفيلد حيوانًا أليفًا لكل من لم يقدر على اقتناء حيوان، بلدته كلها حزنت لموته".

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القط غارفيلد

وتابعت: "لقد كان لغارفيلد تأثير إيجابي في حياة آلاف الناس حول العالم. إن هذا النعي ليس لغارفيلد فقط، إنما لكل شخص فقد حيوانًا أليفًا".

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