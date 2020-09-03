5800 بقرة ضائعة في المحيط الهادئ.. والبحث لا يزال جاريًا!

نجحت السلطات اليابانية في إنقاذ بحّار وحيد من مياه المحيط الهادئ بعد أن فُقدت سفينة شحن على متنها 43 شخصًا و5.800 بقرة خلال إعصار "مايسك".

وقال خفر السواحل الياباني أن سفينة "غلف لايفستوك 1- Gulf Livestock 1" أرسلت إشارة استغاثة في وقت مبكر من يوم الأربعاء عندما كانت على بعد حوالي 185 كيلومترًا (115 ميلًا) غرب جزيرة أمامي أوشيما، في منتصف الطريق بين أوكيناوا وكيوشو، الجزيرة الرئيسية في أقصى جنوبي اليابان.

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وكانت المنطقة الواقعة في بحر الصين الشرقي تعرضت الإعصار القوي، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة 4 مع رياح لا تقل عن 130 ميلًا في الساعة، في الوقت الذي فقدت فيه السفينة.

وقد تم العثور على البحّار الذي تم إنقاذه في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد أكثر من نصف يوم في الماء، وقال خفر السواحل إنه في حالة جيدة.

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ومن المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة، وطاقما من 43 فردًا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا، وواحد على الأقل من أستراليا.

ويجري البحث في المنطقة المجاورة العامة لإعصار ميساك، الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا أنه كان يعبأ رياحًا بقوة 130 ميلًا في الساعة، أي ما يعادل إعصارًا من الفئة 4.

وبحسب ما ورد كانت Gulf Livestock 1 تنقل الأبقار من مدينة نيبيار النيوزيلندية باتجاه مدينة تانغشان الصينية.

وذكرت تقارير إخبارية بأنه تم بناء السفينة في عام 2002 وتم تسجيلها في بنما، وهي مملوكة لشركة Gulf Navigation ومقرها دبي.

وفي أواخر يوليو الماضي، قدمت البحرية الفلبينية المساعدة إلى Gulf Livestock 1 بعد أن فقدت دفعها قبالة جزيرة Balut في جنوب الفلبين.