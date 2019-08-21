6 سنوات سجن و3 آلاف دولار لسائحين سرقا رمال من جزيرة سردينيا الإيطالية

آخر ما كان يتوقعه سائحان من فرنسا أن إجازتهما الصيفية الى إيطاليا ستنتهي خلف قضبان السجن لسرقتهما الرمال!

وفي التفاصيل، فإنّ سائحين فرنسيين قد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات بعدما سرقا نحو 40 كيلوغرامًا من رمال أحد شواطئ جزيرة سردينيا الإيطالية، ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط (بعد صقلية وقبل قبرص).

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وقد أمرت شرطة الحدود الإيطالية باعتقال السائحين بعد العثور على الرمال البيضاء، المأخوذة من شاطئ "شيا" الواقع في جنوب الجزيرة الإيطالية، مخبأة في 14 عبوة بلاستيكية كبيرة في صندوق سيارة الزوجين، اللذين كانا على وشك ركوب العبارة المتجهة من بورتو توريس إلى طولون في جنوب فرنسا.

وقال السائحان للشرطة إنهما أخذا الرمال كهدية تذكارية ولم يدركا، على ما يبدو، أنهما ارتكبا جريمة.

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ويواجه السائحان اليوم، عقوبة تتراوح ما بين سنة إلى 6 سنوات في السجن، حيث تتشدد سلطات جزيرة سردينيا في هذه المسألة التي أرقتها على مدى سنوات.

كما يواجه السائحان إمكانية دفع غرامة تقدر بحوالي 3000 يورو، مع العلم أن الشرطة تكافح من أجل تطبيق العقوبات وذلك لأن معظم الجناة هم من الزوار والسواح.

وقالت الشرطة إنه حدث "طفرة" هذا الصيف في كمية الرمال والأصداف البحرية وغيرها من الأشياء على الشاطىء التي عثر عليها في أمتعة الناس في مطارات الجزيرة، حيث تمت مصادرة أشياء يزيد وزنها على 10 أطنان في أولبيا، بالقرب من كوستا سميرالدا، في الأسابيع الأخيرة وحدها.

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