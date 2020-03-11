8 دول شرق أوسطية على موعد مع عاصفة التنين.. إليكم التفاصيل! (فيديو)

يبدو أننا لم نعد في مأمن من آثار الظواهر الطبيعية حتى الرياح والعواصف وغيرها، فقد سادت حالة من الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء بأن عاصفة قوية ستضرب 8 دول شرق أوسطية غدًا الخميس، 12 مارس 2020.

وحذّر خبراء الطقس في كلٍ من مصر والأردن وسوريا وعُمان ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا من منخفضٍ خطير سُمي بـ عاصفة التنين، والتي سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

ماهي عاصفة التنين؟ ولماذا تم اختيار هذه التسمية بالذات؟ إليكم إجابة في هذا الفيديو:

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