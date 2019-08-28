88 طالبًا يعزفون على بيانو واحد بطريقة أدخلتهم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

تمكنت فرقة موسيقية مؤلفة من 88 طالبًا بريطانيًا من تحقيق رقمًا قياسيًا بفضل استخدامهم نظامًا ميكانيكيًا مدهشًا مكّنهم جميعًا من العزف على جهاز بيانو واحد في آن معًا.

وعملت كلية الهندسة بجامعة شيفيلد ومركز بحوث التصنيع المتقدم ومركز الموسيقى الوطني، مع عشرات التلاميذ من عدة مدارس ابتدائية من جميع أنحاء البلاد، على تطوير نظام ميكانيكي يسمح لـ88 شخصًا بالعزف في آن معًا على جهاز بيانو واحد.

وتم الكشف عن النظام الميكانيكي الجديد في حفل موسيقي، حيث دخل المشاركون موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأكبر عدد من الأشخاص تمكنوا من العزف على جهاز بيانو واحد.

يذكر بأن المشروع جزء من مشروع وطني تقوده جامعة كامبريدج للاحتفال بمرور 500 عام على وفاة الفنان والمخترع "ليوناردو دافينشي".

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الدكتورة "كانديس ماجيوسكي"

وقالت الدكتورة "كانديس ماجيوسكي" من قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، والتي قامت بالمشاركة في تنسيق المشروع: "كانت هذه التجربة برمتها مذهلة من البداية إلى النهاية. تجاوز الحماس والإبداع لدى أطفال المدارس الذين عملنا معهم ما توقعناه، ونحن ممتنون للغاية للمعلمين الذين رحبوا بنا عن طيب خاطر في صفوفهم الدراسية".

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وأردفت تقول: "كان الأداء النهائي أكثر إثارة مما كنا نأمل، كانت هناك صيحات مسموعة من الجمهور أثناء رفع الستار لإظهار جميع البدائل على خشبة المسرح، وكان التصفيق الدائم في النهاية يبدو أنه لن ينتهي أبدًا! لقد كانت نهاية رائعة لمثل هذا المشروع المُلهم".

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