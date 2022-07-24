mbc تروج لـ الشذوذ الجنسي يتصدر الترند السعودي

تصدَّر وسم "#قناة_mbc_تروج_الشذوذ" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية مع أكثر من 10 آلاف تغريدة تطالب بحذف القناة لترويجها لـ الشذوذ الجنسي .

وعبّر النشطاء الغاضبون من خلال الوسم المذكور عن استيائهم من تعمد قناة "إم بي سي – mbc 3"، المخصصة للأطفال، بث مسلسل كرتوني يحوي مشاهد تدعم المثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة من خلال علم قوس قزح الذي بات رمزًا لمجتمع الميم باعتباره يعكس التنوع المجتمعي ويدعو لقبول الآخرين بغض النظر عن الميول الجنسي.

وأعاد النشطاء نشر الصورة التي التقطت من المسلسل الكرتوني المعروض على قناة mbc وطالبوا بمحاسبة القائمين على اختيار البرامج المعروضة عليها ودعوا إلى حذف القناة ومقاطعتها.

وقارن مغردون بين قناة mbc وتعمدها الترويج للمثلية الجنسية وقناة Spacetoon التي كانت قد أعلنت سابقًا عن وجود فريق متخصص يراقب الحلقات الكرتونية المعروضة على شاشتها والقيام بحذف المشاهد المثيرة للجدل وتطويع المسلسلات الكرتونية لتتلاءم مع المجتمعات العربية المحافظة التي تحاول الحفاظ على تنشئة أبنائها على الفطرة الإنسانية السليمة.

وذكر بعض المغردين إلى أن اللقطة التي يجري تداولها عبر وسم "#قناة_mbc_تروج_الشذوذ" قديمة، إذ سبق وأن تداولها النشطاء قبل أسابيع رافقها حملات مشابهة لحذف القناة ومقاطعتها.

mbc تروج للمثلية الجنسية

وكتبت المغردة صفا: "لا يمكن أن تكون اللقطات التي تروجها قناة mbc عفوية وارتجالية؛ فمن الواضح أن هناك مؤامرة قذرة لتدمير معاني الأمومة والرجولة والعائلة كل معاني الخير في أمتنا. #قناة_mbc_تروج_الشذوذ".