mbc تروج لـ الشذوذ الجنسي يتصدر الترند السعودي

تصدَّر وسم "#قناة_mbc_تروج_الشذوذ" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية مع أكثر من 10 آلاف تغريدة تطالب بحذف القناة لترويجها لـ الشذوذ الجنسي .
وعبّر النشطاء الغاضبون من خلال الوسم المذكور عن استيائهم من تعمد قناة "إم بي سي – mbc 3"، المخصصة للأطفال، بث مسلسل كرتوني يحوي مشاهد تدعم المثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة من خلال علم قوس قزح الذي بات رمزًا لمجتمع الميم باعتباره يعكس التنوع المجتمعي ويدعو لقبول الآخرين بغض النظر عن الميول الجنسي.
وأعاد النشطاء نشر الصورة التي التقطت من المسلسل الكرتوني المعروض على قناة mbc وطالبوا بمحاسبة القائمين على اختيار البرامج المعروضة عليها ودعوا إلى حذف القناة ومقاطعتها.
وقارن مغردون بين قناة mbc وتعمدها الترويج للمثلية الجنسية وقناة Spacetoon التي كانت قد أعلنت سابقًا عن وجود فريق متخصص يراقب الحلقات الكرتونية المعروضة على شاشتها والقيام بحذف المشاهد المثيرة للجدل وتطويع المسلسلات الكرتونية لتتلاءم مع المجتمعات العربية المحافظة التي تحاول الحفاظ على تنشئة أبنائها على الفطرة الإنسانية السليمة.
وذكر بعض المغردين إلى أن اللقطة التي يجري تداولها عبر وسم "#قناة_mbc_تروج_الشذوذ" قديمة، إذ سبق وأن تداولها النشطاء قبل أسابيع رافقها حملات مشابهة لحذف القناة ومقاطعتها.
mbc تروج للمثلية الجنسية
- وكتبت المغردة صفا: "لا يمكن أن تكون اللقطات التي تروجها قناة mbc عفوية وارتجالية؛ فمن الواضح أن هناك مؤامرة قذرة لتدمير معاني الأمومة والرجولة والعائلة كل معاني الخير في أمتنا. #قناة_mbc_تروج_الشذوذ".
- كتب مغرد آخر: "حقيقة يجب ادراكها لايوجد قناة اهتمت بتربية الطفل وإنشاءه بما يتوافق مع الدين والمجتمع كـ سبيستون، قناة كرست نفسها للطفل العربي واهتمت بإخراج جيل مستقيم على الفطرة عبر حذف المشاهد غير اللائقه وتعديل الثياب الغير محتشمة وتغيير مسار القصة اذا لزم الامر #قناه_mbc_تروج_الشذوذ".
- وعلق مغرد ثالث: "يوم عن يوم الزمن يكشف لنا كم كانت سبيستونشريفةه وهدفها كان تربوي،من حذف الدماء إلى حذف اللقطات الخادشة للحياء وتغير مسار القصة حتى تتناسب مع الأطفال وزرع قيم الأخوة والتسامح والشجاعة والقيم الإسلامية في تلك الأعمال التي هي بالأصل مليئة بالإيحاءات الجنسية".
- وكتبت المغردة ليلى: #قناه_mbc_تروج_الشذوذ. الله يرحم أيامنا كان أكبر همنا أن نحول يلقى أمه، لانلا نعرفوذ والا خرابيط هذا الزمن".
الشذوذ الجنسي
الشذوذ الجنسي أو الانحراف الجنسي (البارافيليا) هو مصطلح طبي يستخدم لوصف حالة الشعور بإثارة الجنسية تجاه أشياء وحالات لا تكون جزءاً من المنبهات الجنسية العادية. (ويكيبيديا)
كانت المثلية الجنسية مصنفة ضمن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية كأحد أنواع الشذوذ الجنسي إلا أنها أزيلت من التصنيف في عام 1980 بناء على تصويت الأعضاء.
هناك جدل علمي وسياسي حول استمرار إدراج التشخيصات المتعلقة بالجنس مثل الشذوذ الجنسي (البارافيليا) في الدليل التشخيصي، وذلك بسبب وصمة العار الناجمة عن تصنيفها على أنها مرض عقلي.
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