إطلاق هاتف Nokia C12 Plus لأصحاب الدخل المحدود.. بسعر بسيط جدًا

أعلنت شركة HMD Global عن إطلاق هاتف جديد لأصحاب الدخل المحدود بسعر بسيط جدًا في متناول الجميع، وكشفت الشركة عن إطلاق هاتفها الجديد لينضم إلى سلسلة Nokia C12 التي باتت تضم حاليًا 3 هواتف ذكية.

إطلاق هاتف Nokia C12 Plus لأصحاب الدخل المحدود

أطلقت الشركة في وقت سابق هاتف Nokia C12 وتحديدًا في شهر يناير الماضي، وبعدها بفترة أطلقت هاتف Nokia C12 Pro لتكمل السلسلة بإطلاق هاتف Nokia C12 Plus.

وهذا الهاتف الجديد موجه إلى أصحاب الدخل المحدود، على غرار الهاتفين السابقين، وجاء الهاتف بنفس مواصفات هاتف Nokia C12، إلا من ناحية البطارية التي ارتفعت إلى 4,000 ميلي أمبير في الساعة.

وقدم هاتف Nokia C12 Pro ذاكرة بحجم 2 جيحابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، فيما يقدم هاتف Nokia C12 Plus ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 32 جيجابايت. ويمكن توسعتها إلى 256 جيجابايت.

وعرضت الشركة الهاتف الجديد في موقع نوكيا الخاص بالهند، وكشفت عن المواصفات الجديدة وهي شاشة قياس 6.3 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل.

وتدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الرابع، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.2، كما يدعم تقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi b/g/n، وتأتي الهواتف مع منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

وكشفت شركة HMD Global أنها ستطرح هاتف Nokia C12 Plus بسعر بسيط جدًا وهو 100 دولار، وبالرغم من ذلك أثار سعر الهاتف الاستغراب، حيث أن هاتف Nokia C12 Pro يبلغ سعره 90 دولارًا أمريكيًا.