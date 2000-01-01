البوابة - مع اقتراب عيد الفصح المجيد، هل تبحثين عن فكرة رائعة للاحتفال مع أطفالك هذا العام ولكنك لا تريدين لصق كل تلك البيضات البلاستيكية معًا، نحن سنساعدك على الاستمتاع مع أطفالك بصنع أكليل ورقي من بيض عيد الفصح. إكليل البيض هذا جميل وبسيط للغاية وسيحبه الأطفال.

لقد حاولنا إبقاء المواد بسيطة لصنع إكليل عيد الفصح هذا حتى يتمكن حتى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من المشاركة أيضاً في صنعه. هذا يعني أنك لست بحاجة لاستعمال مسدس الغراء الساخن لصنع الإكليل المعتاد!

يساعد استخدام طبق ورقي كقاعدة لإكليل الزهور في جعله فكرة إكليل بسيط للأطفال من جميع الأعمار. ناهيك عن أنه أفضل بكثير للبيئة. ستلاحظ أن كل بيضة على إكليل الزهور تم صنعها باستخدام أقلام التلوين وتقنية الرسم بالألوان المائية. هذه التقنية هي مشروع فني ممتع للأطفال للمشاركة فيه ولا يمكن التغلب على لون وحيوية كل بيضة.

اصنعيه بنفسك: إكليل بيض عيد الفصح للأطفال

المواد اللازمة لصناعة إكليل عيد الفصح:

طبق من الورق المقوى

ورق أبيض

ورق ملون (اختياري)

قاطعة كوكيز شكل بيضة

أقلام تلوين

ألوان مائية

فراشي رسم

خيطان صوف بيضاء

كرة صوفية وردية

عيون متحركة لاصقة

أقلام تحديد (اختياري)

مقص

غراء قوي

شريط ملون

اصنعيه بنفسك: إكليل بيض عيد الفصح للأطفال

الطريقة:

يفرغ الطبق الورقي من الداخل لعمل حافة تشبه الإكليل. يرسم بيض عيد الفصح على الورق المقوى سواء الأبيض أو الملون. دعي الأطفال يقومون بذلك بأنفسهم، يمكنك استخدام قالب تقطيع الكوكيز لرسم البيض. دعي الأطفال يرسمون على البيض سواء خطوط مستقيمة أو خطوط متعرجة لتزيين البيض. يمكنك استخدام مزيج منهم جميعًا. دعي الأطفال يشاركون في تلوين بيض عيد الفصح بالألوان المائية. ضعيها جانبًا للسماح للطلاء المائي بالجفاف تمامًا. لحين تجفيف الألوان المائية، يمكنك عمل شكل الأرنب. يرسم الأرنب على ورق أبيض ويقص ثم يوضع جانباً حتى يتمكن الأطفال من تلوينه بنفس الطريقة. قومي بلصق الأرنب والأذنين. إذا كنت ترغبين في ذلك ، يمكنك طي إحدى الأذنين لتبدو وكأنها أذن أرنب مرنة. قصي ثلاث قطع من الخيوط البيضاء بأطوال متساوية للشنبات. الصقيها وسط وجه الأرنب. ثم قومي بلصق الكرة الوردية وسط الشعيرات. وإضافة العيون المتحركة لأرنبك. جمعي بيض عيد الفصح وقومي بلصقه حول محيط إكليل الطبق الورقي، مع وضع كل بيضة قريبة قليلة من بعضها البعض. قومي بلصق الأرنب الورقي في الجزء العلوي من إكليل اللوحة الورقية خلف البيض. اقطع جزءًا من الشريط الملون واربطيه في الجزء العلوي من إكليل الزهور باستخدام نقطة غراء. يعلق أكليل بيض عيد الفصح على المدخل أو على الطاولة التي سيتم تقديم حلويات العيد عليها .

المصدر: /iheartcraftythings.com/

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