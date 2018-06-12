7 نصائح تجعل زوجتك تحب مشاهدة مباريات كرة القدم

حاول أن تشرح لزوجتك بعض قوانين وتفاصيل اللعبة وقواعدها الأساسية

لكرة القدم شعبية كبيرة ومحبين كثر حول العالم ولكن ما إن دققنا قليلاً لوجدنا معظمهم من الرجال لأنها ليست الرياضة المفضلة لدى السيدات بل على العكس ربما هي من أكثر الألعاب التي تتسبب بالخلافات والمشاكل بين الأزواج خاصةً وأن الرجال ينسجمون بشكل كلي لدى مشاهدتهم لمباريات كرة القدم وينشغلون تماماً عن كل ماحولهم مما يثير غضب زوجاتهم.

1- لذلك لابد عزيزي الرجل أن تفكر قليلاً بمشاعر زوجتك وأن تقرأ هذه النصائح التي من خلالها ستستطيع جذب زوجتك لمشاهدة مباريات كرة القدم إلى جانبك دون تذمر والاستمتاع بوقتكما معاً بشكل أفضل.



2- إن أحد أسباب كره المرأة للعبة كرة القدم هي تواجد الزوج لوقت طويل خارج المنزل من أجل مشاهدة المباريات وهذه أول النقاط التي عليك الانتباه لها. فلا تتجاهل وجود زوجتك أو تخبرها برغبتك بمشاهدة المباراة مع أصدقائك بل على العكس أخبرها بأنك ستكون سعيداً جداً لو أنها جلست إلى جانبك أثناء مشاهدتك للمباراة و حاول أن تشاركها خبرتك وآراءك حول اللعبة لتدفعها للانجذاب أكثر إلى المشاهدة.



3- حاول أن تشرح لزوجتك بعض قوانين وتفاصيل اللعبة وقواعدها الأساسية حيث أن خبرة النساء على الأغلب قليلة بعض الشيء بكرة القدم، كما أنه من الجيد أن تخبرها بعض التفاصيل و المعلومات حول تاريخ كل فريق و حياة اللاعبين المشهورين فذلك سيخلق لديها رغبة أكبر بالمتابعة.



4- من الجميل جداً أن تقدم لزوجتك هدية لطيفة من وحي اللعبة كزي الفريق الذي تشجعه مثلاً وتدعوها لمرافقتك إلى ملعب كرة القدم ومتابعة إحدى مباريات فريقكما المفضل فهذا كفيل بجعلها تشاهد اللعبة بشغف أكبر في المستقبل.

5- قم بالتحضير لأجواء مشاهدة المباراة وذلك بارتداء كل منكما زي فريقه المفضل والرسم على الوجه لإضفاء بعض الإثارة والمنافسة على الأجواء. كما يمكنك تحضير بعض الأطباق اللذيذة والمقبلات أو شراء الحلوى المفضلة لدى زوجتك لتناولها أثناء مشاهدة المباراة وسيكون الأمر غاية في المتعة لكما.



6- حاول أن تبتعد عن التحدي والمنافسة مع زوجتك بحدة ولا تجعل النتيجة السلبية لفريقك تؤثر على مزاجك أو علاقتكما. وإذا ما فاز فريقها الذي تشجعه حاول أن تحتفل معها وعلى العكس إذا خسر فريقها قم بمواساتها.



7- تناقش مع زوجتك في أحداث المباراة وتفاصيلها وقرارات الحكام وطريقة لعب اللاعبين وخذ برأيها حول ما إذا كانت المباراة ممتعة والقرارات التي اتخذت خلالها صائبة من وجهة نظرها.

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