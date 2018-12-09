حمية الشاي الأخضر والزنجبيل لتسريع الأيض

اشرب الشاي الأخضر مع الياسمين فهو يقضي على الآثار الجانبية السيئه للشاي

يملك الشاى الأخضر العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تساعد الكبد على أداء وظائفه الطبيعية على أكمل وجه، كما إنه يضبط مستوى السكر فى الدم، ويزيد من طاقتك، كما يخفض مستوى الكوليسترول فى الدم، ويحمى القلب من الأمراض المختلفة، فضلاً عن إنه يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد والذى يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين، ويحميكِ من الإصابة بمرض السكري.

الشاي الأخضر لخسارة الوزن:

يساعد الشاي الأخضر فى تفتيت الدهون وخسارة الوزن لإحتوائه على الكافيين والذى يحد من شهيتك!

ريجيم الشاي الأخضر والزنجبيل (لخسارة 1 كيلو غرام من الوزن في الأسبوع):



المكونات :

ملعقة من الزنجبيل

معلقة شاى اخضر

بعض من اوراق النعناع

ملعقة عصير ليمون

ماء مغلى

الطريقة :

- يوضع الزنجبيل مع ملعقة من الشاي الأخضر وبضع أوراق من النعناع والليمون في كوب ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق ثم يشرب قبل الوجبة بنصف ساعة.

نصائح عامة:

لا تشرب أكثر من 4 أكواب خلال اليوم، ويفضل تناوله بعد الوجبات بساعة.

لا تغلي الشاي الأخضر بل ينقع بماء ساخن ويغطى لمنع الزيوت العطرية من التبخر.

- لا تتناول جرعات إضافية من الشاي الأخضر (5 أكواب أو أكثر) لانكِ ستعاني من آثار جانبية مثل الصداع ومشاكل في النوم والأرق وعصبية وخفقان في القلب وارتفاع ضغط الدم.

- اشرب الشاي الأخضر مع الياسمين فهو يقضي على الآثار الجانبية السيئه للشاي ويقلل من امراض القلب والشرايين وارتفاع السكر ويقلل من الحساسة ويخفف آلام أسفل الظهر.