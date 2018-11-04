أبرز 7 فوائد للكمون في عالم الجمال

يسهم في التخلص من حب الشباب خصوصاً إذا استخدمنا حبوب الكمون المطحون

يعمل الكمّون على تنظيف البشرة بعمق، فهو يطرد الزيوت والدهون الزائدة ويساعد البشرة في التنفس من خلال فتح المسام. ومن أبرز فوائد الكمون في عالم الجمال، خصوصاً جمال البشرة، نذكر:

1- يحتوي على فيتامين "هـ" الذي يحافظ على نضارة البشرة وعلى شبابها.

2- يحتوي على بعض الزيوت التي تعمل كمطّهرات ومضادة للجراثيم.

3- يمنع حصول أي عدوى بكتيرية أو فطرية بالجلد.

4- يحمي الجلد من الصدفية والأكزيما وجفاف الجلد.

5- يمكن استخدام الكمون كذلك موضعياً للتخلص من آثار الحروق والتجاعيد.

6- يسهم في التخلص من حب الشباب، خصوصاً إذا استخدمنا حبوب الكمون المطحون مع الخل.

7- يمكن إستخدام قناع الكمون الذي يتكون من ملعقة صغيرة كمون مطحون وملعقة كبيرة من الزبادي قليل الدسم. يتم خلط المكونات ووضعها لمدة 20 دائة تقريباً على البشرة، ثم يتم ازالتها بغسل البشرة بالماء الدافئ.

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