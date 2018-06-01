رجيم الكمون لحرق الدهون بمعدل سريع

رجيم الكمون

الكمون هو نبات عشبي حولي محدود النمو يصل ارتفاعه إلى 30-40 سم. أوراقه مركبة رفيعة لونها أخضر داكن ويحمل النبات أزهاراً صغيرة بيضاء - أرجوانية في نورات خيمية والثمار بيضاوية مستطيلة تنشق كل منها بسرعة عند جفافها إلى ثميرتين منحنيتين. ولون الثميرة أخضر زيتوني، ويبلغ طولها من 0.4 – 0.7 سم وقطرها 2 - 3 مم ورائحتها عطرية وطعمها مر قليلا، يقوم على إتمام عملية الهضم ويُعالج المغص الناتج عن ذلك، مما يؤدي إلى إمتصاص المواد الغذائية بشكل جيد في الجسم، فيمنع تخزين الدهون، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن. ومن هنا تأتي فكرة رجيم الكمون، حيث يعمل رجيم الكمون على حرق الدهون بمعدل سريع، وبخاصة التي تترسب على منطقة البطن (الكرش) ومن مزاياه أنه لا يحدث آثار جانبية شائعة.

طريقة عمل رجيم الكمون:-

- تناول 4 وجبات يومياً بحيث تحتوي واحدة من الوجبات على مجموعة من الخضروات والفواكه، والأخرى على البروتينات من اللحم أو الدجاج أو السمك، والثالثة على الكالسيوم من اللبن الزبادي أو الحليب مع الكورن فليكس، والأخيرة على كمية قليلة من النشويات من البطاطا المسلوقة أو المشوية أو الخبز أو الأرز وهكذا.

- تناول الوجبات في مواعيد منتظمة.

- شرب حوالي اللترين من الماء يومياً.

- قبل كل وجبة يجب شرب كأسا من خليط الكمون للتنحيف وذلك بمزج كأس من الماء الساخن بعصير نصف ليمونة بملعقة كبيرة من الكمون المطحون ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون تترك حتى تُصبح فاترة وبذلك تكون جاهزة للشرب.

- الإستمرار في متابعة رجيم الكمون ستخسر الوزن بشكلٍ واضح وستجد نتائج مبهرة بعد إنتهاء الشهر الأول.