اكتشفي السر وراء فتح المرأة فمها أثناء وضع الماسكارا!

عيوننا ترمش آلاف المرات في اليوم

سيدتي الأنيقة كما تلاحظي معظمنا نقوم بفتح فمنا عندما نقوم بتكحيل عيوننا أو وضع الماسكارا،لماذا؟!

والسبب هو : أن عيوننا ترمش آلاف المرات في اليوم، وحينما تشرع المرأة لزخرفة عينيها يجب أن توقفها عن الرمش، فتفتح فمها غالباً كرد فعل لتوقف رمش عينيها.

ثم أن فتح الفم يشد عضلات الوجه وضمنها التي تتحكم في الجفون وتبقى الرموش مشدودة في وضع ثابت فيصبح من السهل رسمها أو صباغتها بالكحل.

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