لماذا يأكل الناس في مطاعم الوجبات السريعة؟

على الرغم من أنها غير صحية، لا زالت مطاعم الوجبات السريعة الاكثر شعبية وشهرة بين الناس – ولكن ما هو السبب ؟ هل هي السرعة مثلا!

في دراسة جديدة، قام باحثون من جامعة مينيسوتا بطرح هذا السؤال وإستنتجوا بأن السبب الأكثر شيوعا لتناول الناس وجبات الطعام في مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة هو سهولة وسرعة تناولها.

الدراسة التي استغرقت ستة الشهور شملت على عينة من 605 شخص قالوا بأنهم يأكلون في مطاعم الوجبات السريعة على الاقل مرة واحدة في الاسبوع. كشفت النتائج بأن 92 بالمائة من المشاركين قالوا بأن السبب الرئيس لتوجههم لهذه المطاعم هو سرعة إعداد وتقديم هذه الاطباق. بينما قال ثمانون بالمائة بأن السبب تواجد هذه المطاعم بكثرة في حين قال 69 بالمائة بأن طعم الوجبات الجاهزة لذيذ. تقريبا واحد من خمسة مشاركين في الدراسة (21 بالمائة) قالوا بأنهم يأكلون في مطاعم الوجبات الجاهزة لأنهم يقدمون خيارات غذائية مغذية، والجدير بالذكر أن مجلة Journal of the American Dietetic Association نشرت هذه الدراسة.

هذا وعلق الباحثون بأن الأطعمة المتوفرة في المطاعم السريعة والجاهزة وحتى المطاعم بشكل عام تميل لوجود نسبة أعلى من السعرات الحرارية والدهن مقارنة مع الأطعمة المعدة في البيت. لهذا، فأن إتباع إستراتيجيات الصحة العامة أما بتخفيض إستهلاك الطعام الجاهز أو تحسين الإختيارات الغذائية سيساعد في تجنب الامراض التي تسببها الوجبات الجاهزة".