ما هي الامراض الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء وكيف تعالجها؟

الامراض الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء

عندما يتعلق الأمر بألم المعدة، فأن العثور على سبب مشكلة بطنك يمكن أن يكون أصعب من حل لغز مثلث برمودا. ومع ذلك اخترنا بعضا من الأسباب الشائعة لألم المعدة لعلك تعثرين على سبب مقنع لمشكلتك.

1. الجزر الحامضي.

ما هو : الحامض الذي يتدفق خلفيا من المعدة إلى أعلى الحنجرة. يؤثر على 20 بالمائة من البالغين على الأقل مرة كل إسبوع.

الأعراض : ألم أو إحتراق تحت عظم الصدر يصبح أسوأ عادة بعد الأكل أو عند الاضطجاع.

الحل : إذا شعرت بالحرقة أحيانا خلال السنة، فيمكنك أن تعالجه بإستعمال معدلات الحموضة مثل Tums . إذا كنت تعاني منه مرتان في الإسبوع، فقد تكون مصابا بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD ). يجب مراجعة الطبيب المختص الذي يقرر نوع الدواء الذي تحتاج إليه لخفض إنتاج الحمض.

2. إلتهاب الزائدة الدودية.

ما هو : إلتهاب الزائدة، كيس بحجم الاصبع الصغير مرتبط بالقولون. حوالي 10 بالمائة من الناس سيعانون من مشكلة الزائدة في وقت ما من حياتهم.

الأعراض: ضيق وإزعاج شديد حول السرة واسفل البطن إلى جهة اليمين. يصبح مؤلما تدريجيا لدرجة عدم القدرة على المشي.

الحل: الذهاب فورا إلى غرفة الطوارئ! علاج التهاب الزائدة الدودية هو العملية الجراحية لإزالتها. إذا انتظرت طويلا جدا، يمكن أن تنفجر الزائدة، وتقذف البكتيريا في أنحاء متفرقة من أمعائك ويعتبر إلتهاب الزائدة من الحالات الخطرة.

3. حصى المرارة.

ما هو: كتلة بحجم البازلاء أو كرة الغولف تتشكل في المرارة - حويصلة مرتبطة بالكبد والمعي الدقيق. تتشكل الكرات من الكولوستيرول والصفراء المتصلبة (سائل يساعد على هضم الدهن)، وسببها الحمية الدسمة أو عدم إفراغ المرارة بشكل صحيح. غالبا ما تتطور حصيات المرارة عند النساء أكثر من الرجال بحدود 20 بالمائة.

الأعراض: ألم حاد في منطقة البطن المتوسطة العليا الى الجانب الأيمن، تحت القفص الصدري. يمكن أن يسوء الألم بعد الأكل.

الحل : إذا لا يتوقف الألم خلال بضعة ساعات أو كنت مصابا بالحمى أو القيء، قم بزيارة الطبيب. يمكن تشخيص حالات الحصوات عن طريق المسح سي تي أو الأشعة فوق السمعية. قد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالة المرارة.

4. مرض تهيج الأمعاء .

ما هو: خلل في الأعصاب التي تسيطر على الأمعاء، يعاني منه تقريبا 20 بالمائة من البالغين.

الأعراض: الغثيان والنفخة والإسهال أو الإمساك والتشنجات في الجزء الأسفل من بطنك. هذه الأعراض تميل إلى الاختفاء عند الإخراج.

الحل: قم بزيارة الطبيب، الذي سيصف علاجا مضادا للتشنجات ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء والأعراض المزعجة.

5. القرحة.

ما هي: القرحة هي جرح يصيب بطانة المعدة. عشر بالمائة من الناس يعانون من مشكلة القرحة في وقت ما من حياتهم.

الأعراض: ألم شديد ومتقطع في المعدة يزداد سوءا عند الشعور بالجوع.

الحل: إذا كنت تأخذ أدوية مخففة للألم مثل الأسبيرين أو ibuprofen ، توقف فورا، هذه الأدوية تعمل على تآكل بطانة المعدة. قم بزيارة طبيبك؛ قد تحتاج إلى مضادات حيوية لقتل البكتيريا التي تسبب القرحة، أو قد تخضع للجراحة.



6. عدم تحمل اللاكتوز.

ما هو: ضيق شديد بعد إستهلاك منتجات الحليب بسبب خلل في الإنزيم الذي يهضم اللاكتوز، السكر الموجود في منتجات الألبان.

الأعراض: غثيان، تشنجات، نفخة، غازات، و/ أو إسهال، بعد 30 دقيقة إلى ساعتان من أكل أو شرب الأطعمة التي تحتوي اللاكتوز.

الحل: إشرب القليل من الحليب، أو تناوله مع أطعمة أخرى لإبطاء عملية الهضم. حاول تناول تشكيلة مختلفة من منتجات الألبان. الأجبان الصلبة مثل الجبنة السويسرية أو التشادر تحتوي كميات صغيرة من اللاكتوز وعموما لا تسببان الأعراض. ملاحظة هامة عن عدم إحتمال اللاكتوز: لأن منتجات الألبان مصادر هام للكالسيوم، تأكد من حصولك على ما يكفي منها في حميتك.

7. مرض كرون.

ما هو: مجموعة الأمراض غالبا ما يطلق عليها مرض الالتهاب المعوي. يؤثر كرون على نهاية المعي الدقيق عادة والقولون.

الأعراض: ألم بطني دائم، إسهال، تراجع في الوزن، وأحيانا حمى. قد يخرج بعض الدم مع البراز.

الحل: كرون هو مرض أكثر شيوعا بين الأشخاص الأقل من سن 30. وبالرغم من السيطرة عليه، إلا أنه ليس هناك علاج. تتضمن المعالجة استعمال أدوية ومنشطات مضادة للإلتهابات، وقد تضطر لأخذها لبضع سنوات أو مدى الحياة.

8. إلتهاب القولون.

ما هو: نوع شائع من مرض التهاب الأمعاء الذي يؤثر على القولون والمستقيم فقط. وهو مرض يصيب الشباب، أكثر الحالات تشخص بعمر 30.

الأعراض : ألم أو تشنجات في البطن، إسهال دموي، الحاجة المستعجلة لإفراغ الأمعاء، تراجع في الوزن، أحيانا غثيان، وقيئ.

الحل : إذا كان معتدلا، فيمكن معالجة الأعراض بالأدوية بدون وصفة طبية. في الحالات الحادة، يجب أن تأخذ الأدوية أو المنشطات المضادة للإلتهابات.

9. مرض سيلياك.

ما هو : مرض هضمي يتلف المعي الدقيق بسبب عدم تحمل المادة الغروية، البروتين الموجود في الحنطة، الجاودار، والشعير. في أغلب الأحيان يخطئ الأطباء بتشخيصه على أنه مرض تهيج الأمعاء. يعتبر سياليك أحد الاضطرابات المعوية الأكثر شيوعا الآن.

الأعراض : تشنج، نفخة، وإسهال. تتضمن الأعراض الجدية أكثر فقر الدم، نخر العظام، والعقم.

الحل: تجنب المعجنات- علاج مرض سياليك هو تناول حمية خالية من المادة الغروية. لحسن الحظ، هناك الكثير من المنتجات العظيمة الخالية من المادة الغروية المتوفرة الآن.

10. مرض الغدة الدرقية.

ما هو: خلل في الهورمونات التي تفرزها الغدة الدرقية. الكثير منها يمكن أن يزيد من الأيض؛ والقليل يمكن أن يجعله بطيئا.

الأعراض : الغدة الدرقية شديدة النشاط يمكن أن تسبب الإسهال؛ الغدة الدرقية البطيئة يمكن أن تسبب الإمساك. تتفاوت الأعراض الأخرى على نحو واسع لكلاهما، لكن يمكن أن تتضمن تراجع أو زيادة الوزن، تسارع أو انخفاض نبض القلب أو الطاقة أو العصبية أو الكآبة، فقدان الشعر، وأكثر.

الحل: من المحتمل أن يصف لك طبيبك علاجا هورمونيا لتنظيم غدتك الدرقية. من حين لآخر قد تكون الجراحة ضرورية ولكن في الحالات الحادة فقط.